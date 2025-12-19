鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-19 05:12

綜合外媒周四 (19 日) 報導，美國總統川普簽署行政命令，指示將大麻從最嚴格管制的第一級 (Schedule I) 藥物名單中移除，改列為較低風險的第三級 (Schedule III) 藥物，為醫療使用和研究開闢道路。此舉也授權 Medicare 試辦計畫，為患者給付 CBD 相關療法。

「數十年來有許多承受極大痛苦的人懇求我這麼做。」川普說，「這項行動是美國患者要求的，他們承受極度疼痛、不治之症、侵襲性癌症、癲癇發作、神經問題等。」

川普在做出決定前，曾與衛生部長 Robert F. Kennedy Jr. 和聯邦醫療保險與醫療補助服務中心 (CMS) 主任 Mehmet Oz 討論此計畫。他也與大麻產業領袖會面，包括 Trulieve Cannabis 執行長 Kim Rivers。

產業獲重大勝利

這項決定為大麻產業帶來重大勝利，該產業多年來一直爭取更明確的聯邦規範。重新分類將為更多臨床研究和 FDA 審查的大麻藥物開路，也將消除 280E 稅法規定，該規定禁止經營聯邦非法物質的企業扣除一般費用。

CMS 預計將完成計畫，測試讓部分 Medicare 患者有資格接受大麻素衍生療法。這項計畫預計 2026 年 4 月開始，可能涵蓋 CBD 等產品。CBD 是大麻中不具精神活性的化合物。

不等於全國合法化

川普的指令並未讓大麻在全國合法化，也不會立即生效。這項行政命令實際上是重啟前總統拜登 2022 年開始的程序。

當時拜登要求衛生部長和司法部長審查大麻的聯邦分類，司法部後來建議將大麻移至第三級，並交由緝毒局 (DEA) 正式審查。但這項程序陷入法律挑戰和機構延遲，自今年 1 月起暫停。川普現在指示 DEA 和衛生部重啟規則制定程序。

即使重新分類為第三級，大麻在聯邦層級仍屬非法。這意味著州級核照的娛樂用業者，仍將難以取得銀行服務和機構投資人資金。

部分共和黨人反對

18 位共和黨參議員和 26 位眾議員最近致函川普，反對重新分類。保守派非營利組織 CatholicVote 也遊說反對這項改變。

「鑑於大麻的已知危險，促進大麻產業成長與發展我們的經濟和鼓勵美國人健康生活方式不符。」參議員們寫道。

專家：有助研究但需資金

哈佛醫學院精神病學教授 Kevin Hill 表示，重新分類大麻有其道理，將「透過消除一些關鍵障礙，讓大麻研究更容易」。