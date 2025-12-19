免運不免錢？訂閱制爭議落幕 Instacart同意支付6000萬美元 與FTC和解 唯仍有另案遭調查中

鉅亨網編譯許家華 2025-12-19 09:14

美國線上雜貨外送平台 Instacart (CART-US) 同意支付 6,000 萬美元，與美國聯邦貿易委員會（FTC）就誤導消費者的指控達成和解。

（圖：REUTERS/TPG）

FTC 指出，Instacart 在廣告宣傳與訂閱制設計上採取具欺騙性的做法，包括不當的訂閱自動續費安排與所謂的「滿意保證」宣傳，導致消費者支付更高費用，且難以獲得退款。

根據 FTC 說法，Instacart 在訂閱方案註冊過程中使用誤導性手段，並以不實廣告吸引消費者。例如，該公司宣稱新用戶首筆訂單可享「免運費」，但實際上消費者仍須支付強制性的服務費才能完成配送。FTC 也指控，Instacart 誇大宣稱若訂單出現問題即可獲得全額退款，但實務上並未如實提供。

FTC 消費者保護局局長穆法里奇（Christopher Mufarrige）表示，Instacart 一方面宣傳免運服務，另一方面卻向消費者收取配送費，並且未清楚告知參加免費試用的用戶，試用期結束後將自動加入其付費訂閱方案，相關作法誤導消費者。

Instacart 在部落格聲明中承認已與 FTC 達成和解，但否認監管機構提出的任何不法指控。該公司表示，其行銷方式、定價與費用揭露、訂閱條款、取消流程與退款政策均清楚透明，並符合相關法律規定。Instacart 發言人指出，此次和解有助公司繼續專注於為消費者、外送員以及零售與品牌合作夥伴創造價值。

此次和解之際，Instacart 仍面臨 FTC 另一項調查。外媒日前披露，FTC 正調查 Instacart 的定價作法，起因是一份上週公布的研究報告指出，Instacart 的演算法定價工具，可能導致消費者在同一家商店購買相同商品時，卻支付不同價格。相關消息傳出後，Instacart 股價週三盤後一度下挫約 7%，週四收盤再跌逾 1%。(相關報導)

近來，FTC 明顯加強對企業涉嫌使用誤導性收費與訂閱機制的執法力道。今年 4 月，FTC 對 Uber 提起訴訟，指控其在未取得用戶同意的情況下，向用戶收取 Uber One 訂閱費用，本週已有 21 個州加入修正後的訴狀。去年 9 月，FTC 也起訴 Live Nation 與 Ticketmaster，指控其使用誘餌轉換定價策略，並與票務掮客進行非法協調。