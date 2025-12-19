免運不免錢？訂閱制爭議落幕 Instacart同意支付6000萬美元 與FTC和解 唯仍有另案遭調查中
鉅亨網編譯許家華
美國線上雜貨外送平台 Instacart (CART-US) 同意支付 6,000 萬美元，與美國聯邦貿易委員會（FTC）就誤導消費者的指控達成和解。
FTC 指出，Instacart 在廣告宣傳與訂閱制設計上採取具欺騙性的做法，包括不當的訂閱自動續費安排與所謂的「滿意保證」宣傳，導致消費者支付更高費用，且難以獲得退款。
根據 FTC 說法，Instacart 在訂閱方案註冊過程中使用誤導性手段，並以不實廣告吸引消費者。例如，該公司宣稱新用戶首筆訂單可享「免運費」，但實際上消費者仍須支付強制性的服務費才能完成配送。FTC 也指控，Instacart 誇大宣稱若訂單出現問題即可獲得全額退款，但實務上並未如實提供。
FTC 消費者保護局局長穆法里奇（Christopher Mufarrige）表示，Instacart 一方面宣傳免運服務，另一方面卻向消費者收取配送費，並且未清楚告知參加免費試用的用戶，試用期結束後將自動加入其付費訂閱方案，相關作法誤導消費者。
Instacart 在部落格聲明中承認已與 FTC 達成和解，但否認監管機構提出的任何不法指控。該公司表示，其行銷方式、定價與費用揭露、訂閱條款、取消流程與退款政策均清楚透明，並符合相關法律規定。Instacart 發言人指出，此次和解有助公司繼續專注於為消費者、外送員以及零售與品牌合作夥伴創造價值。
此次和解之際，Instacart 仍面臨 FTC 另一項調查。外媒日前披露，FTC 正調查 Instacart 的定價作法，起因是一份上週公布的研究報告指出，Instacart 的演算法定價工具，可能導致消費者在同一家商店購買相同商品時，卻支付不同價格。相關消息傳出後，Instacart 股價週三盤後一度下挫約 7%，週四收盤再跌逾 1%。(相關報導)
近來，FTC 明顯加強對企業涉嫌使用誤導性收費與訂閱機制的執法力道。今年 4 月，FTC 對 Uber 提起訴訟，指控其在未取得用戶同意的情況下，向用戶收取 Uber One 訂閱費用，本週已有 21 個州加入修正後的訴狀。去年 9 月，FTC 也起訴 Live Nation 與 Ticketmaster，指控其使用誘餌轉換定價策略，並與票務掮客進行非法協調。
此外，FTC 本月稍早表示，將向消費者返還超過 2,760 萬美元，這些消費者是在不知情的情況下，被收取標榜減重、改善膚況等健康功效產品的訂閱費用。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI使用個資差別定價？Instacart被曝同店同品最高價差7% 冤大頭每年恐多付1200美元
- 估值偏低！Target股價連10紅 創31年最長漲勢 但基本面仍待考驗
- 最高法院即將對川普關稅作出裁決 哪些類股值得關注？
- 美國物價五年飆逾三成 消費能力危機擴散 高所得美國人也湧向廉價商店
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇