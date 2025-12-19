鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-19 08:10

據《路透》報導，高盛 (Goldman Sachs) 周四 (18 日) 在報告中表示，在其基本情境下，預期金價到 2026 年 12 月將上漲 14% 至每盎司 4,900 美元。同時指出，若私人投資人進一步擴大資產配置分散，金價仍存在上行風險。

在這份針對 2026 年商品市場展望的報告中，高盛指出，央行結構性偏高的黃金需求，加上美國聯準會 (Fed) 降息帶來的循環性支撐，將推動金價上行，因此仍建議投資人持有黃金多頭部位。

高盛同時預測，銅價在 2026 年將進入整理期，在基本情境下，平均價格約為每公噸 11,400 美元。該情境假設市場對關稅的不確定性將持續至 2026 年中，屆時美國可能宣布於 2027 年對精煉銅課徵關稅。

高盛指出，「儘管銅價近期大漲，且我們預期 2026 年價格整理，但銅仍是我們最偏好的工業金屬，特別是從長期來看。電氣化趨勢推動近一半的銅需求，代表需求成長具有結構性支撐，同時銅礦供給也面臨獨特限制。」

在能源方面，高盛預期，布蘭特 (Brent) 原油與美國西德州中級原油 (WTI) 價格將進一步下滑，2026 年平均價格分別為每桶 56 美元與 52 美元。

高盛補充道，「除非出現重大供給中斷或 OPEC 減產，2026 年油價下跌可能是市場在 2026 年後重新平衡的必要條件。」

高盛預期，油價低點將出現在 2026 年中，隨後市場將開始提前反映供需重新平衡。該行指出，這將受到以下因素影響：每日約 120 萬桶的穩健需求成長、若俄烏戰爭與制裁持續，俄羅斯供給進一步下降，以及非 OPEC(不含俄羅斯) 產量放緩。

高盛表示，「我們認為，2026 至 2027 年的油價展望仍存在淨下行風險。」

不過，高盛也假設，隨著市場在 2027 下半年重新出現供給缺口、並將焦點轉向刺激長周期產能，油價將在明年第四季開始回升。