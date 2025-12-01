鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-19 04:30

煙台市人民政府新聞辦公室周四（18 日）表示，萊州市三山島北部海域新發現中國唯一、亞洲最大的海底巨型金礦，全市累計探明金資源儲量 3,900 餘噸，約佔全國 26%，金礦資源儲量和產量均居全國首位。

據《界面新聞》報導，這也是在山東發現的又一大金礦。早在 2023 年 11 月，據山東省政府介紹，山東省地礦局探明了全國四分之一的黃金儲量，在膠東提交金礦資源 3,500 餘噸，使膠東成為世界第三大金礦區。

2025 年 9 月 10 日，在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題記者會上，自然資源部副部長、中國地質調查局局長許大純也曾表示，山東膠東金礦新增儲量非常可觀。

近年來中國探明發現了多處金礦。

11 月 14 日，據《央視》報導，自然資源部公布一項重大找礦成果，由遼寧地礦集團在遼東成功探明了國內首個千噸級、低品位超大型金礦床——大東溝金礦，共探明金金屬量 1,444.49 噸，為新中國成立以來發現的最大規模單體金礦床。

今年 10 月，甘肅省自然資源廳公眾號發布消息，稱玉門市前紅泉—黑山北灘新發現了大型金礦，新增金資源量超過 40 噸，是 2009 年甘肅省地質勘查基金項目設立以來發現的最大金金屬資源量。