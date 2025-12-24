鉅亨網編輯林羿君 2025-12-24 12:40

在經濟壓力與地緣政治緊張情勢交織的「完美風暴」下，金價與銀價於 12 月雙雙創下新高。黃金價格飆升至每盎司 4,500 美元以上的歷史新高，年漲幅超過 71%。不過，今年以來，白銀期貨的漲勢更為凌厲，表現明顯超越黃金。

白銀今年狂飆138%狠甩黃金！金銀比快速收斂 補漲行情還沒走完。(圖:shutterstock)

週二，白銀價格上漲逾 1%，來到每盎司 69.38 美元，不僅較年初大漲 138%，也改寫白銀歷史新高。專家指出，這可能與金銀之間獨特的價格關係有關。

Orrell Capital Management 與 OCM Gold Fund 副總裁兼投資組合經理 Steven Orrell 表示：「從歷史來看，在貴金屬多頭行情中，白銀往往先落後於黃金，隨後才出現大幅補漲，正如我們週一所看到的情況。過去 5 年，白銀表現一直落後黃金，直到最近一個月才急速上攻。白銀作為貴金屬，與黃金高度連動，而黃金今年的表現堪稱歷史級，這自然成為重要推力。

為何白銀漲勢可能快於黃金

儘管兩種金屬價格同步走高，白銀的表現卻明顯跑贏黃金。從金銀比（即一盎司黃金可兌換的白銀盎司數）來看，兩者差距已大幅收斂。今年 4 月，金銀比約為 104 比 1；目前則縮小至約 64 比 1。

專家認為，白銀漲幅超越黃金，可能來自多項因素的共同作用。

Orrell 指出，在投資面上，隨著通膨預期升溫，投資人可能在配置黃金的同時，也加碼白銀。白銀常被稱為「窮人的黃金」，因為價格相對低廉，能以較少資金取得更多實體金屬，儘管兩者在價格與稀缺性上仍有顯著差異。此外，隨著利率下調，投資人也可能從產業角度看好白銀，預期企業融資環境改善後，將推動需要白銀導電特性的相關專案。

投資貴金屬前應注意的重點

投資人通常會將黃金、白銀與鈀金等另類資產，視為對抗通膨與經濟不確定性的「避險工具」。當市場波動加劇時，這類「避風港」資產因為與股票、債券對經濟環境的反應不同，有助於分散投資組合風險。

白銀與黃金的不同之處在於，白銀同時具備投資與工業用途，例如應用於電子產品與太陽能板，這也使白銀價格波動通常比黃金更劇烈。此外，白銀的流動性低於黃金，代表黃金相對更容易變現。

投資貴金屬的方式多元，包括透過貴金屬組合型基金、ETF、期貨合約，以及礦業股等金融工具進行投資。

當然，也可以選擇投資實體資產，如珠寶、金條或金幣，但持有實體金屬，必須同時考量安全保存與保管問題。