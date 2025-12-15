鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 13:47

黃金市場無視美國聯準會官員的「鷹派噪音」，買盤持續強勁。黃金現貨價格周一 (15 日) 亞盤開盤後在每盎司約 4320 美元 附近交易，延續上周強勁漲勢，實現連續第 4 日上行。

今年以來，黃金漲幅已超過 60%，而白銀價格的漲幅比黃金更為強勁，相比年初已實現翻倍，兩者皆有望創下自 1979 年以來最佳年度表現。

‌



儘管聯準會上周宣佈了今年第 3 次、也是最後一次的降息，將利率目標區間降至 3.50% 至 3.75%，但由於有 3 位政策制定者投下反對票，股票投資者對於 2026 年聯準會進一步寬鬆貨幣政策的幅度仍存在明顯分歧。

芝加哥 Fed 主席 Austan Goolsbee 和堪薩斯城 Fed 主席 Jeffrey Schmid 等反對者，解釋其投票反對降息的理由是需要等待更多數據或擔憂通膨「仍然過高」。

然而，貴金屬在不支付利息的情況下，通常在低利率環境中表現更佳，這促使多數利率期貨交易員對明年進一步貨幣寬鬆的押注有所升溫。

推動這波迅猛漲勢的核心力量是全球央行對實物黃金的大舉且持續增持，同時機構投資者從主權債券及貨幣類資產撤出轉而買入黃金也提供了重大支撐。

高盛集團表示，央行的高水位增持是一種「多年期趨勢」。高盛的最新研報估算，全球央行在 10 月份淨買入了 49 噸黃金，遠高於 2022 年之前 17 噸的月均水準，表明其決策是出於對沖地緣政治和美國龐大債務市場相關金融風險的長期戰略考量。

在高盛和摩根大通等華爾街頂級投資機構看來，黃金牛市漲勢仍未完結。高盛預計，在央行持續買入和聯準會持續寬鬆的背景下，金價有望在 2026 年末升至 4900 美元。他們進一步預測，若民營部門持有的美債僅約 1% 流向黃金資產，現貨金價即可逼近 5000 美元，並預計在 2026 年有望突破這一史詩級點位。