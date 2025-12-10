鉅亨網編譯陳韋廷
微軟 (MSFT-US) 共同創辦人比爾蓋茲周一 (8 日) 在接受《CNBC》採訪時表示，目前 AI 市場雖具潛力，但並非所有高估值企業都能成為贏家。他並指出，AI 領域存在一定程度的泡沫，表現為部分企業估值虛高，未來可能面臨回檔壓力。
人在阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周的他還強調，AI 是「意義深遠的技術」，將重塑全球經濟與社會結構，但 AI 產業發展已進入「高度競爭」階段。
他以 Palantir 和特斯拉為例，兩家公司本益比均超過 200 倍，遠超過標普 500 成分股平均 25 倍的本益比水準。
比爾蓋茲警告說：「許多 AI 企業估值遠超合理區間， 部分企業市值恐維持當前高位，產業洗牌不可避免。」
儘管對市場過熱保持警惕，比爾蓋茲仍堅信 AI 將深刻改善人類生活，並特別提及旗下基金會近期聯合多方承諾投入 19 億美元對抗小兒麻痺，並打算明年試行多項 AI 工具，包括支持非洲方言的虛擬醫生、為小農提供精準建議的農業顧問等。
比爾蓋茲說：「非洲多數農民生產效率低下，AI 可望顯著提升其產出，我們有信心實現這一目標。」
針對全球股市上月因 AI 泡沫擔憂引發的跌勢，比爾蓋茲則認為，必須理性看待產業週期。
他也強調，AI 在醫療、教育等領域的實際效益已逐步顯現，如提升診斷效率、優化資源分配等。「這項技術的價值不容置疑，關鍵在於如何將創新轉化為普惠解決方案。」
比爾蓋茲預期，隨著技術成熟與資本理性回歸，真正具備核心競爭力的企業將脫穎而出，推動產業健康發展。
