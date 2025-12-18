〈美股盤後〉甲骨文暴跌 道瓊標普連四黑 美光財報開獎

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-18 06:20

美股主指週三 (17 日) 下跌，投資人評估最新經濟數據對聯準會利率政策的影響，道瓊收低超 220，標普跌幅超 1%，兩大指數均連續第四個交易日收黑。甲骨文暴跌拖累之下，那斯達克指數下挫 1.8%。

甲骨文暴跌 道瓊標普連四黑 美光財報開獎(圖：REUTERS/TPG)

市場情緒轉弱，投資人關注企業在人工智慧 (AI) 領域過度支出是否最終合理。

《金融時報》報導指出，甲骨文規模約 100 億美元的資料中心計畫，已失去私人貸款機構 Blue Owl Capital 的資金支持，AI 投資交易的疑慮再度動搖科技股。科技股重挫，也讓市場更加關注美光週三收盤後公布的最新財報。

另一方面，華爾街正試圖從充滿雜訊的 11 月非農就業報告中，尋找明年利率走向的明確訊號。市場也在等待另一項重要數據：週四公布的 11 月消費者通膨數據。

在政策路徑的線索方面，聯準會理事華勒 (Chris Waller) 週三表示，央行仍有降息空間，暗示聯邦資金利率可下調「2 碼到 4 碼」。

政經方面，美國總統川普下令封鎖進出委內瑞拉的原油運輸船，並將委國總統馬杜洛政權列為外國恐怖組織，國際油價從五年低點強彈。

美股週三 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 228.29 點，或 0.47%，收 47,885.97 點。

那斯達克指數下跌 418.139 點，或 1.81%，收 22,693.323 點。

S&P 500 指數下跌 78.83 點，或 1.16%，收 6,721.43 點。

費城半導體指數下跌 263.13 點，或 3.78%，收 6,695.31 點。

NYSE FANG+ 指數 304.71 點，或 1.93%，收 15,521.92 點。

標普 11 大板塊明顯呈現資金輪動，科技、通訊服務與非必需消費跌幅居前，能源、民生必需品與原物料逆勢上漲。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍疲弱。Meta (META-US) 下跌 1.18%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.01%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 3.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.58%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 3.45%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 3.59%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.66%。

企業新聞

外媒報導，甲骨文規模 100 億美元的資料中心計畫已失去私募股權基金管理公司 Blue Owl Capital 資金支持後，受此消息影響，甲骨文 (ORCL-US) 暴跌 5.40% 至每股 178.46 美元。

美光 (MU-US) 週三下滑 2.93%，盤後股價跳漲超 5%。受記憶體價格上漲和 AI 工作負載需求推動，美光盤後釋出的最新財報優異，每股盈餘 4.78 美元，超出華爾街預期的 3.94 美元，營收為 136.4 億美元，同樣優於華爾街預期的 128.3 億美元。

Alphabet (GOOGL-US) 大跌 3.21% 至每股 296.72 美元，Google 週三擴展 Gemini 3 家族，推出 Gemini 3 Flash，實現速度、效能、成本大躍進。

此外，有報導指出，Google 正推動名為 TorchTPU 的新計畫，目標是讓自家張量處理器 (TPU) 全面相容主流 AI 框架 PyTorch，大幅降低企業從輝達 GPU 轉換的技術門檻，若成功，將提升 TPU 對外銷售吸引力，並削弱輝達在 AI 運算市場的長期主導地位。

Netflix (NFLX-US) 上漲 0.23%。華納兄弟探索 (WBD-US) 跌幅超 2%，派拉蒙天空之舞 (PSKY-US) 崩超 5%。

華納兄弟探索頻道董事會敦促股東拒絕派拉蒙天空之舞的收購要約，並推薦 Netflix 的競購方案，董事會稱，派拉蒙影業「一貫誤導」股東，隱瞞了艾里森家族的融資承諾。

華爾街分析

Zacks Investment Management 客戶投資組合經理 Brian Mulberry 表示：「我們確實已經觀察到，資金正明顯從大型成長股轉向大型價值股，這反映出投資人正提前為明年可能出現的變數，採取更具防禦性的資產配置策略。」

他進一步指出，目前市場真正關注的核心問題在於：「究竟有哪些企業，能夠成功將在人工智慧領域投入的龐大資本轉化為實際的獲利？」

InTouch Capital Markets 亞太區外匯主管 Kieran Williams 表示，就業數據出現嚴重失真，幾乎無法作為 1 月政策判斷的可靠依據，聯準會仍需要等待第一季更為乾淨、具代表性的數據，來確認經濟惡化的速度，這也使得 3 月或 4 月被視為重啟降息較為審慎、合理的時間點。

Capital Economics 亞太區市場主管 Thomas Mathews 表示，若本週稍晚公布的消費者物價指數 (CPI) 數據符合市場預期，聯準會在接下來幾次政策會議上，應不至於感受到必須降息的壓力，即使放眼 3 月，時機也可能仍偏早。