鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-18 12:00

在《金融時報》報導指出，甲骨文主要的資料中心合作夥伴、另類資產管理公司 Blue Owl Capital，將不會為其位於密西根州、規模達 100 億美元的資料中心提供資金後，甲骨文股價重挫 5.4%。

甲骨文隨後發表聲明，稱《金融時報》的報導「不正確」，並表示公司正與開發夥伴 Related Digital 合作。甲骨文發言人表示，「相關股權交易的最終談判正按計畫與進度推進。」

Related Digital 發言人說明，「所謂 Blue Owl 退出的說法完全不屬實。這是一個極具吸引力的專案，吸引了眾多股權夥伴的高度興趣。我們評估了所有選項，並選擇了在該領域擁有無可匹敵專業能力的股權夥伴。」

這項發展發生在本周稍早傳出甲骨文延後部分為 OpenAI 建置之資料中心完工時程之後，而甲骨文同樣已否認相關說法。

投資人顯然對人工智慧 (AI) 題材及甲骨文是否有能力，將承諾轉化為足以支撐其為 AI 版圖舉債的實質營收感到不安。自 9 月中旬創下收盤新高以來，甲骨文股價已下跌約 45%。

Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 認為，市場過度關注甲骨文資料中心時程，對公司估值而言「幾乎無關緊要」。他在周三的研究報告中指出，甲骨文股價已大幅修正至反映最悲觀情境的水準。該股已完全回吐先前因宣布與 OpenAI 達成 3,000 億美元新業務合作所帶來的漲幅，因此他認為投資人持續糾結於擴產進度並不合理。

不過，市場對甲骨文的負面情緒仍在加深。Hennessy Funds 投資組合經理 Josh Wein 表示，投資人正在尋求釐清 OpenAI 合作案的合約約束力究竟有多強。

Wein 表示，「資料中心何時興建、何時正式營運、以及何時開始產生現金流，真的很難搞清楚，」但他仍認為市場擔憂被放大，並形容甲骨文當日股價下跌是「過度反應」。

目前籠罩甲骨文最大的疑問，是在現金流轉為負值情況下，公司將如何為資料中心擴建計畫籌措資金。甲骨文在上周的財報電話會議中表示，相關資金需求將低於 1,000 億美元，但未提供進一步細節。自 9 月底以來，甲骨文 5 年期信用違約交換 (CDS) 利差已翻倍，代表市場為其債務投保的成本大幅上升。