2025-12-18

小米集團 (01810-HK) 周三 (17 日) 舉行「人車家全生態」合作夥伴大會，AI 展區圍得水洩不通，當被業界稱為「AI 天才少女」的羅福莉走上講台，全場目光聚焦於這位技術領袖，這位曾是 DeepSeek 核心開發者、現為小米 MiMo 大模型掌舵者的「95 後」少女，首次公開解讀小米 AI 戰略的核心佈局。

小米AI戰略加速！天才少女羅福莉首秀揭秘MiMo大模型突破 連串金句媲美雷軍（圖：Shutterstock）

羅福莉的履歷自備光環，北師大計算機本科、北大計算語言學碩士，曾任阿里達摩院多語言模型負責人，參與研發 DeepSeek-V2 關鍵架構。今年 11 月官宣加盟小米後，她迅速成為市場焦點。

小米總裁盧偉冰先前透露，該公司在 AI 領域的壓強式投入遠超預期，而羅福莉此次帶來的 MiMo-V2-Flash 模型，正是小米 AI 實力的集中展現。

這款 MoE 架構大模型甫一亮相便驚艷業界；效能媲美 DeepSeek-V3.2 的同時，MiMo-V2-Flash 推理速度提升 3 倍，成本降低 30%，更震撼的是其開源策略，模型權重、技術報告完全開放，API 限時免費 (輸入 0.7 元 / 百萬 tokens)，官網推文點擊量迅速突破 2 萬。

羅福莉在演講中強調，開源是實現 AGI 普惠化的唯一路徑，它能匯聚全人類智慧共同進化。

面對台下數千位開發者，羅福莉拋出尖銳觀點：「當前大模型只是完美的語言外殼，缺乏對物理世界的真實感知，容易產生『具身幻覺』。」她還以「AI 發展如同空中樓閣」作比，指出下一代智能體必須突破三大瓶頸，分別是從「回答問題」升級為「完成任務」、具備記憶、推理、自主規劃、決策、執行的全端能力，以及建立統一的多模態感知系統。

為實現上述目標，小米 MiMo 團隊聚焦三個技術方向：強化程式碼與工具呼叫能力 (Agent 高效溝通語言)、設計高頻寬協作模型結構 (Hybrid SWA 架構 + 3 層 MTP 並行驗證)、創新後訓練範式 (Dense&Token 級強化學習)。這些技術使 MiMo-V2-Flash 在程式碼評測中躋身全球開源模型第二名的位置，並能完成模擬太陽系、編寫作業系統等複雜任務。

此外，羅福莉還發出另一金句，即 AI 進化的下個起點，必定是與物理世界互動的模型。她的論點引發熱議，並示範模型如何透過視覺理解物理規律，並預言這種能力將深度嵌入智慧眼鏡等終端設備，這恰與小米今年 6 月發布的 1999 元 AI 眼鏡戰略形成呼應。

儘管本次未詳述硬體進展，但小米已向生態夥伴開放端對端 AI 開發平台 MINT，大幅降低應用開發門檻。

在通往 AGI 的路徑上，羅福莉團隊選擇了一條差異化道路：「單純堆砌參數不夠，我們要讓大模型重返『演化課堂』。」透過極端資料壓縮、演算法範式創新、物理空間深度連結三步驟走，小米試圖補全 AI 缺失的演化拼圖。羅福莉說：「真正的護城河不是算力，而是將未知問題轉化為產品的能力。」

羅福莉的演講僅是小米 AI 戰略的冰山一角。小米總裁盧偉冰現場也指出，未來五年研發投入將超過人民幣 2000 億元，2026 年單年投入約 400 億。巨額資金將聚焦晶片、OS、AI 三大核心賽道，支撐「人車家全生態」落地。

今年前三季，小米營收年增 32.5% 至 3400 億元，手機銷量穩居中國市場次席，生態佈局已清晰劃分為以下三層架構：

產品層：個人設備 (手機 / 眼鏡)+ 出行設備 (汽車)+ 家庭設備 (家電)

技術層：晶片 + 作業系統 + AI 大模型矩陣 (含視覺推理、端側語言、具身智慧等專用模型)

製造層：手機 / 汽車 / 大家電智能化工廠

在演講尾聲，羅福莉還開啟「人才招募」。她說：「我們是需要好奇心與創業精神的『小而美』團隊。」這位帶領 20 人核心組的年輕科學家坦言，開源生態正加速技術平權。

三年前，頂尖模型與開源方案的代差長達三年，如今已縮短至數月。