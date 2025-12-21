鉅亨網新聞中心 2025-12-21 17:20

中國最大的獨立大型語言模型（LLM）廠商智譜（北京智譜華章科技股份有限公司），已率先通過香港交易所上市聆訊並正式遞交招股書，預計將以「全球大模型第一股」之姿在港交所掛牌上市，使資本市場首度迎來一家以通用人工智慧（AGI）底層模型為核心業務的上市公司。

智譜通過港交所聆訊衝刺IPO！中國最大獨立大模型廠商劍指「全球大模型第一股」。(圖：Shutterstock)

智譜成立於 2019 年，由清華大學科研成果轉化而來，定位為專注於基礎模型研發的獨立廠商。

公司以自研的 GLM（General Language Model）預訓練架構為核心，打造涵蓋語言、程式碼、多模態與智慧體的全棧模型矩陣，並已適配超過 40 款中國國產晶片，是該國少數在技術路線上能與全球頂尖水準保持同步的業者。

作為中國最早投入大模型研發的企業之一，智譜被視為國產大模型的領軍者。截至今年 6 月，公司研發人員占比高達 74%，核心科研與學術顧問團隊已發表 500 篇高影響力論文，累計引用次數超過 5.8 萬次。

招股書顯示，智譜對研發的投入力度持續加大，2022 年至 2024 年研發支出分別為 8,440 萬、5.289 億與 21.954 億元人民幣，2025 年上半年再投入 15.947 億人民幣，累計研發金額約 44 億人民幣。

龐大的研發投入也支撐技術的快速演進。智譜的 GLM 系列模型平均每 3 至 6 個月完成一次底層模型升級。最新模型在 Code Arena 競技場中，程式碼能力與全球頂尖模型並列第一。

在擁有百萬用戶參與盲測、被視為國際權威的大模型競技場 Code Arena 上，GLM 的 程式設計能力與 Anthropic、OpenAI 的模型並列全球第一，超越 Google Gemini 與 xAI 的 Grok。今年 6 月，OpenAI 更將智譜列為其全球主要競爭對手之一。

智譜在商業化方面起步較早，目前已成為中國收入規模最大的獨立大模型廠商，主要收入來源為大模型服務。公司採用 MaaS 模式，透過 API 向開發者與企業輸出智慧能力。

在全球大模型平台 OpenRouter 上，GLM-4.5 與 GLM-4.6 上線以來，API 調用量長期位居全球前十，其付費 API 收入甚至超過所有國產模型的總和。

招股書指出，智譜的大型語言模型已服務全球 1.2 萬家企業客戶、超過 8,000 萬台終端設備，以及逾 4,500 萬名開發者，是中國賦能終端設備數量最多的獨立通用大模型廠商。

在技術與商業模式雙重帶動下，智譜營收已連續三年實現翻倍成長。根據招股書，2022 年至 2024 年，公司營收分別為 5,740 萬、1.245 億與 3.124 億元人民幣，年複合成長率高達 130%；2025 年上半年營收達 1.9 億。

同時，毛利率也維持在高檔水準，2022 年至 2024 年分別為 54.6%、64.6% 與 56.3%，2025 年上半年毛利率仍達 50%。

憑藉原創大模型技術與高成長、高毛利的營運表現，智譜自成立以來獲得國資、產業資本及 VC／PE 等多方青睞。

IPO 前，公司已完成 8 輪融資，累計募資金額超過 83 億元人民幣。

作為「大模型六小龍」中首家啟動 IPO 的企業，智譜赴港衝刺「全球大模型第一股」，不僅是企業自身的重要里程碑，也被視為中國 AI 大模型產業的重要轉折點。