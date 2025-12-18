search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

科技

傳OpenAI以7500億美元估值籌資數百億美元 較一年多前高出五成

鉅亨網編譯陳韋廷

根據科技媒體《The Information》最新報導，ChatGPT 母公司 OpenAI 已與投資者進行融資談判，打算以 7500 億美元的估值籌資數百億美元。

cover image of news article
傳OpenAI以7500億美元估值籌資數百億美元 較一年多前高出五成（圖：Shutterstock）

這一估值水準較 OpenAI 去年 10 月上一輪股權融資估值高出 50%，其融資所得將進一步充實自家現金儲備，以支撐 AI 模型的訓練與運營。


三位知情人士透露，OpenAI 已與部分投資者展開初步洽談，打算用大約 7500 億美元估值進行新一輪融資，其中兩位稱此次融資規模有望達到數百億美元，最高甚至有望達到 1000 億美元。目前磋商尚處於初步階段，細節仍有可能發生變化。

截至發稿，OpenAI 並未對此事發表任何看法。

除了已從 Thrive Capital、軟銀等投資方籌資逾 600 億美元外，OpenAI 已著手籌備新一輪融資，其中包括洽談從亞馬遜融資 100 億美元。

近年來，OpenAI 以不斷攀升的估值融資，這家尚未獲利的初創企業，目前是資源密集型 AI 領域最引人矚目的公司，打算投入數兆美元建設基礎設施，以支援 AI 技術的發展。


文章標籤

OpenAI融資估值亞馬遜軟銀Thrive Capital

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6695.31-3.78%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty