傳OpenAI以7500億美元估值籌資數百億美元 較一年多前高出五成
鉅亨網編譯陳韋廷
根據科技媒體《The Information》最新報導，ChatGPT 母公司 OpenAI 已與投資者進行融資談判，打算以 7500 億美元的估值籌資數百億美元。
這一估值水準較 OpenAI 去年 10 月上一輪股權融資估值高出 50%，其融資所得將進一步充實自家現金儲備，以支撐 AI 模型的訓練與運營。
三位知情人士透露，OpenAI 已與部分投資者展開初步洽談，打算用大約 7500 億美元估值進行新一輪融資，其中兩位稱此次融資規模有望達到數百億美元，最高甚至有望達到 1000 億美元。目前磋商尚處於初步階段，細節仍有可能發生變化。
截至發稿，OpenAI 並未對此事發表任何看法。
除了已從 Thrive Capital、軟銀等投資方籌資逾 600 億美元外，OpenAI 已著手籌備新一輪融資，其中包括洽談從亞馬遜融資 100 億美元。
近年來，OpenAI 以不斷攀升的估值融資，這家尚未獲利的初創企業，目前是資源密集型 AI 領域最引人矚目的公司，打算投入數兆美元建設基礎設施，以支援 AI 技術的發展。
