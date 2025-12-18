鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-18 19:00

蘋果公司 (AAPL-US) 史上最重大的新品發表預定明年登場，但這次與硬體無關，而是人工智慧 (AI) 語音助理 Siri。蘋果整個 2025 年在席捲矽谷的 AI 熱潮中幾乎缺席，知名科技分析師 Gene Munster 認為，短期內，新 Siri 必須做到滿分表現。

等了好久！Gene Munster：蘋果明年靠新Siri追趕AI 投資人期待滿分表現 (圖:Shutterstock)

《CNBC》報導，自 OpenAI 在 2022 年底推出 ChatGPT ，整個科技產業的 AI 競賽火熱開打，消費者日益習慣與 ChatGPT、Anthropic 的 Claude 以及 Google Gemini 聊天機器人自由對話。相較之下但蘋果至今相對缺席，因此對蘋果來說，推出「更個人化的 Siri」別具意義。

蘋果通常不會公開產品規畫，但 Siri 是除外。該公司原計劃今年升級 Siri，但今年 3 月卻宣布延後到「明年某個時候」。

蘋果執行長庫克 10 月曾對投資人說，Siri 開發有好的進展，對此 Deepwater Asset Management 的 Gene Munster 表示：「這大大提高了外界對新一代 Siri 的期待。」

Munster 如此解讀庫克的話，他說：「蘋果基本上是在說，今年別逼我們談 AI，等到明年推出時，會讓眾人驚豔。」

在 AI 熱潮中缺席

蘋果今年以來上漲 12%，大部分漲幅來自投資人對 iPhone 17 良好的回響。但 Android 製造商 Google(GOOGL-US) 在 AI 浪潮中領先，在自家 AI 模型與自研 AI 晶片帶動下，今年累積上漲超過 60%。

回顧 2025 年，OpenAI 推出 Sora 2 影片生成應用，一度登上 Apple App Store 榜首，Anthropic 發表多個 Claude 模型，亞馬遜 (AMZN-US) 改版 Alexa AI 助理，微軟(MSFT-US)11 月推出可以自主運作數小時的 AI 代理程式。甚至，Meta(META-US) 也在為代號「 Avocado」的下一代 AI 模型做準備。

輝達 (NVDA-US) 蘋果成為最有價值的科技公司，主要是因為市場對其 GPU 需求火熱。輝達今年開始供應一款名為 Grace Blackwell NVL72 的 AI 電腦，搭載 72 顆獨立 AI GPU，價格約 300 萬美元。

AI 功能反應平平

相比之下，蘋果自 2024 年宣布 Apple Intelligence 後，尚未有重大 AI 推出。該軟體包括影像生成器、文字重寫器、推播通知摘要功能，以及與 ChatGPT 的整合。

然而，消費者對 Apple Intelligence 的回應喜憂參半：改進後的 AI 推播通知篩選與照片編輯功能受好評，但其他 AI 功能則遇到問題，例如，蘋果之前曾暫時停用一項 AI 功能，因為它在自動重寫新聞 App 的推播通知時不夠準確。不過，現在這個功能已經恢復並改回預設開啟了。

Siri 的升級是 Apple Intelligence 中最受期待的功能，但在春季被延後，蘋果表示開發時間比預期更長。蘋果全球行銷主管 Greg Joswiak 在 6 月接受《華爾街日報》(WSJ) 採訪時說：「我們不想讓用戶失望。」

蘋果在 6 月的全球開發商大會 (WWDC) 上，幾乎沒有提到 AI，只透露新晶片的 AI 功能更好，並展示了一些機器學習功能，包括 AirPods 即時翻譯與智慧通話篩選。但是，蘋果並未公布像其他科技巨頭推出的聊天機器人或生成式 AI 產品。

AI 高層人事變動

蘋果近來也對 AI 領導層進行組織調整，推動 AI 布局。

蘋果 12 月初宣布，機器學習與 AI 策略主管 John Giannandrea 將於 2026 年退休，部分職責由營運長 Sabih Khan、服務主管 Eddy Cue，以及曾任 Google 與 Microsoft AI 高階主管的 Amar Subramanya 共同分攤。

軟體主管 Craig Federighi 也擴大 AI 管理權限，Subramanya 須向他報告

Subramanya 曾負責 Google Gemini 工程，並短暫加入微軟的 AI 部門，他的人事案顯示，蘋果希望向投資人展示 AI 領導層改革的重要性。

AI 支出策略

蘋果與其他採用雲端 AI、積極投資基礎建設的公司，明顯策略不同。

Google、Microsoft、Meta、亞馬遜今年合計投入 3800 億美元資本支出，多數用於輝達資料中心

相較之下，蘋果同期的資本支出為 127.1 億美元，年增 35%，但仍低於 2018 年支出。

為了以保護用戶隱私，蘋果 AI 功能使用自家晶片，而非輝達的伺服器晶片。

Siri 升級後，預料將能依據用戶行程與人際關係安排預訂事項。目前 Siri 遇到複雜問題時，會提供 ChatGPT 回答，但蘋果已經表示，未來可能整合其他基礎模型，包括 Google Gemini。

庫克曾表示，蘋果願意進行重大收購，但目前 OpenAI、Anthropic 等 AI 實驗室的估值過高，幾乎無法收購。

時間站在蘋果這邊

蘋果支出相對謹慎，讓一些投資人對其 AI 策略感到擔憂，也讓 Siri 的升級背負更多壓力。

Wedbush 分析師 Dan Ives 說：「投資人已等得白髮蒼蒼，蘋果必須展示 AI 策略。」

研調機構 Counterpoint 指出，iPhone 17 依舊熱銷，看好 2025 年和 2026 年的出貨量仍領先三星

Counterpoint 分析師 Yang Wang 表示，目前 AI 功能落後對 iPhone 銷售尚無重大影響，因其他公司的 AI 功能尚未改變日常使用體驗。但時間一拉長，戰局可能就不一樣了。

蘋果已經意識到潛在的威脅，原因在於，新的硬體裝置可能利用 AI 創造新介面與功能，進而挑戰 iPhone 地位

Meta 的 Ray-Ban 智慧眼鏡與 Limitless AI 配件，已能識別物體並生成對話摘要。此外，OpenAI 收購了「iPhone 靈魂」、前蘋果設計師 Jony Ive 的 io 公司，目前 Ive 正協助 OpenAI 打造下一代消費裝置。

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 認為，OpenAI 真正的對手是蘋果而非 Google，因為手機並非 AI 最佳平台。

但蘋果仍有時間迎戰，Wedbush 的 Ive 預測，OpenAI 的新裝置還要兩年才會公開。