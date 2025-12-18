鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-18 08:20

外媒週三 (17 日) 報導，一組來源不明的 CAD 結構示意圖近日在網路流傳，顯示蘋果尚未發表的摺疊手機 iPhone Fold，外型預期為「書本式」摺疊，展開後尺寸接近 iPad mini，而非兩支傳統 iPhone 並排。

德國科技網站 iPhone-Ticker.de 公布的資料顯示，這組 CAD 圖檔據稱是提供給配件製造商的參考文件，並已被轉換為渲染圖後曝光。相關渲染圖呈現的是裝置完全展開、螢幕朝下的狀態，可看到外側顯示器與背面設計，同時也包含摺疊後的側視圖。

從尺寸來看，iPhone Fold 每一側機身寬度約 83.8 毫米，高度約 120.6 毫米，摺疊後鉸鏈仍會在側邊外露約 1.8 毫米。相較現有 iPhone 機型，單側機身顯得較矮但更寬。

外側顯示器對角線尺寸約 5.49 吋，解析度為 2,088 x 1,422，與先前市場盛傳的 5.5 吋外螢幕規格相符。

展開後的內側顯示器尺寸約 7.76 吋，略小於 8.3 吋的 iPad mini，但解析度據稱達 2,713 x 1,920，高於現行 iPad mini。

相關規格顯示，iPhone Fold 的內螢幕長寬比可能刻意向平板裝置靠攏，而非追求更接近正方形的比例，這也使得摺疊後的外觀看起來較為扁寬。

在機身厚度方面，CAD 顯示該裝置摺疊後主體厚度約 9.6 毫米，不含相機凸起；展開後厚度約 4.8 毫米，與先前傳聞一致。

外界推測，這樣的厚度差異可能與鉸鏈設計有關，蘋果或透過在摺疊時保留一定曲率，降低螢幕面板受力，以減少摺痕問題並延長使用壽命。

設計細節上，渲染圖顯示該機延續類似 iPhone Air 的相機平台概念，藉由相機凸起容納更多元件，以維持整體機身纖薄。不過，圖中出現的是雙鏡頭配置，與近期市場盛傳首代 iPhone Fold 僅配備單鏡頭的說法有所出入。此外，內外螢幕各配置一顆前鏡頭，內側鏡頭位置偏向一側，是否採用動態島設計仍未明朗。

音效與連接埠配置方面，渲染圖僅顯示其中一側機身設有喇叭孔與 USB-C 連接埠，另一側則未見對應配置。若定位為接近高階平板的產品，是否僅配置單側喇叭，仍有討論空間。

市場人士指出，這些圖像並非來自蘋果官方，極可能是配件廠商提前為新產品做準備而流出的資料。由於距離產品正式發表仍有一段時間，相關設計細節仍存在高度不確定性，最終樣貌仍有待蘋果日後正式揭曉。

多家媒體預測，iPhone Fold 最快上市時間為 2026 年下半年，國際數據資訊 (IDC) 預估，蘋果首款摺疊式 iPhone 在上市第一年即可拿下超過 22% 的出貨市占率，並占據高達 34% 的市場產值，主因在於該產品預期平均售價高達 2,400 美元 (約 7.5 萬台幣)。

IDC 用戶裝置部門副總裁 Francisco Jeronimo 則表示，蘋果加入摺疊手機市場，將為該產品類別帶來重要轉捩點，有助於提升市場關注度並刺激消費者興趣。