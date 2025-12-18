鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (17 日) 上漲，跡象顯示美國就業市場疲軟，強化了聯準會 (Fed) 的降息可能性，同時，美國與委內瑞拉的緊張加劇，提升了避險需求。白銀首度突破每盎司 66 美元，創歷史新高。
美國周二公布的數據顯示，11 月非農就業人口新增 6.4 萬，比前月強勁，但失業率上升到 4.6%，是 2021 年 9 月以來最高。’
就業市場的疲弱，可能提高降息的機率，進而嘉惠黃金這類不孳息的資產。
DHF Capital S.A. 執行長兼資產經理人說：「市場仍預期 Fed 2026 年上半年會降息兩次，因此將在這段時間持續支撐著金價。」
Fed 上周宣布今年連續第三次的降息 1 碼 (25 個基點)，投資人目前押注，2026 年會有兩次每次 1 碼的降息。
市場靜待預定周四公布的消費者物價指數 (CPI)，以及周五的個人消費支出(PCE) 物價指數。
美國總統川普下令「封鎖」所有進出委內瑞拉且受制裁的油輪，是對馬杜洛 (Nicolas Maduro) 升高施壓的最新行動，此舉提振了避險需求。
Marex 分析師 Edward Meir 說：「白銀帶動黃金上漲... 部分資金正從黃金轉向白銀、白金和鈀金。白銀短期內漲到每盎司 70 美元，看起來是合理的目標。」
