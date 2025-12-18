鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-18 06:35

黃金周三 (17 日) 上漲，跡象顯示美國就業市場疲軟，強化了聯準會 (Fed) 的降息可能性，同時，美國與委內瑞拉的緊張加劇，提升了避險需求。白銀首度突破每盎司 66 美元，創歷史新高。

黃金現貨價上漲 0.7%，報每盎司 4334.01 美元，盤中稍早漲 1%。

2 月交割黃金期貨上漲 1%，報每盎司 4373.9 美元。

‌



美國周二公布的數據顯示，11 月非農就業人口新增 6.4 萬，比前月強勁，但失業率上升到 4.6%，是 2021 年 9 月以來最高。’

DHF Capital S.A. 執行長兼資產經理人說：「市場仍預期 Fed 2026 年上半年會降息兩次，因此將在這段時間持續支撐著金價。」

Fed 上周宣布今年連續第三次的降息 1 碼 (25 個基點)，投資人目前押注，2026 年會有兩次每次 1 碼的降息。

市場靜待預定周四公布的消費者物價指數 (CPI)，以及周五的個人消費支出(PCE) 物價指數。

美國總統川普下令「封鎖」所有進出委內瑞拉且受制裁的油輪，是對馬杜洛 (Nicolas Maduro) 升高施壓的最新行動，此舉提振了避險需求。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲近 4%，報每盎司 66.22 美元，盤中稍早觸及 66.88 美元的空前高點。

現貨白金上漲 2.2%，觸及每盎司 1890.60 美元，是超過 17 年來最高價位。

現貨鈀金上漲逾 2%，報每盎司 16335.61 美元。

Marex 分析師 Edward Meir 說：「白銀帶動黃金上漲... 部分資金正從黃金轉向白銀、白金和鈀金。白銀短期內漲到每盎司 70 美元，看起來是合理的目標。」