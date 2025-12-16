鉅亨網編譯余曉惠
現貨黃金周一 (15 日) 下跌，但跌幅因烏克蘭就和談進展而縮小，在此同時，投資人等待美國關鍵的就業數據。
Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，俄羅斯和烏克蘭和平談判進展，似乎打擊了對黃金的避險需求。
他指出，黃金也受獲利了結賣壓和持續一周的平倉潮影響，一些先前買進期貨的交易員，如今正在拋售。
美國團隊正與烏克蘭進行談判，特使 Steve Witkoff 說，「烏克蘭談判取得大幅進展」，同時，一名美國官員透露，雙方似乎朝弭平歧異的方向邁進一步。
交易員正在等待預定周二公布的美國非農就業報告和零售數據，以研判聯準會 (Fed) 政策動向。芝商所(CME)FedWatch 工具顯示，市場目前押注 2026 年 1 月降息的機率為 78%。
黃金傳統上被視為避險資產，通常在地緣政治和經濟不確定的時期表現良好。
RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「談到貴金屬，白銀正引領風騷。在年底之前，交易價格將在每盎司 65 美元以上，我認為明年第 1 季季初可能攀上 70 美元。」
根據全球最大鈀金製造商、俄羅斯的 Nornickle 發布的金屬市場報告，包括投資需求在內，今年的鈀金市場預料將出現 20 萬盎司的缺口。
