現貨黃金周一 (15 日) 下跌，但跌幅因烏克蘭就和談進展而縮小，在此同時，投資人等待美國關鍵的就業數據。

黃金現貨價上漲 0.2%，報每盎司 4309.82 美元，稍早上漲逾 1%。

2 月交割黃金期貨上漲 0.2%，報每盎司 4335.2 美元。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，俄羅斯和烏克蘭和平談判進展，似乎打擊了對黃金的避險需求。

美國團隊正與烏克蘭進行談判，特使 Steve Witkoff 說，「烏克蘭談判取得大幅進展」，同時，一名美國官員透露，雙方似乎朝弭平歧異的方向邁進一步。

交易員正在等待預定周二公布的美國非農就業報告和零售數據，以研判聯準會 (Fed) 政策動向。芝商所(CME)FedWatch 工具顯示，市場目前押注 2026 年 1 月降息的機率為 78%。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 2.6%，報每盎司 63.61 美元，上周五曾漲至每盎司 64.65 美元的歷史新高。

現貨白金上漲 2.5%，觸及每盎司 1788.55 美元，是 2011 年 9 月以來最高。

現貨鈀金上漲近 5%，報每盎司 1560.25 美元，觸及兩個月高點。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「談到貴金屬，白銀正引領風騷。在年底之前，交易價格將在每盎司 65 美元以上，我認為明年第 1 季季初可能攀上 70 美元。」