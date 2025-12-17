鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-17 06:15

黃金周二 (16 日) 上漲，美國就業報告顯示 11 月失業率比 9 月高，強化了聯準會 (Fed) 的降息可能性，並使美元指數走低。

〈貴金屬盤後〉金價攀高 美國11月失業率上揚鞏固Fed降息預期 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價上漲 0.2%，報每盎司 4310.21 美元。

2 月交割黃金期貨下跌 0.1%，報每盎司 4332.3 美元。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「這個數據給 Fed 更多降息的理由，如果真的降了，對黃金將是利多... 這正是市場現在的解讀方向。。」

美國 11 月就業成長反彈，但失業率升至 4.6%，呼應總統川普的激進貿易政策帶來的經濟不確定性。經濟學家原本預估的 11 月失業率為 4.4%。

聯邦公開市場委員會 (FOFC) 上周宣布降息 1 碼(25 個基點)，市場解讀，主席鮑爾的談話沒有意料中鷹派。

美國利率期貨預估 2026 年至少會有兩次每次 25 個基點的降息，同時，市場整體定價顯示約 59 個基點的寬鬆幅度。

投資人正等待周四公布的 11 月消費者物價指數 (CPI)，以及周五公布的個人消費支出(PCE) 物價指數。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 預測，如果黃金 2025 年收在每盎司 4400 美元之上，2026 年可能升至 4859-5590 美元，此外

他認為白銀明年可能重新測試每盎司 50 美元關卡。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 0.3%，報每盎司 63.75 美元，從上周五的每盎司 64.65 美元歷史新高走軟。

現貨白金上漲 4%，觸及每盎司 1854.95 美元，是 2011 年 9 月以來最高。

現貨鈀金上漲 2.5%，報每盎司 1606.41 美元，觸及兩個月高點。