接班鮑爾？Fed華勒本周接受川普面試 強調央行獨立性不容妥協
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周三 (17 日) 報導，聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，本周接受川普總統面試時將「絕對會」強調央行獨立性的重要。
華勒是接任聯準會主席鮑爾的五位最終候選人之一，鮑爾任期將於 5 月屆滿。他在耶魯執行長峰會上說：「我花了 20 年研究央行獨立性及其重要性，我有豐富的研究成果。」
川普經常對聯準會決策發表意見，批評央行降息速度太慢，並以此為由，嚴厲批評現任主席鮑爾，還曾公開表示考慮在鮑爾任期屆滿前將他解職。
這讓部分投資人擔心，川普可能在鮑爾離開後安插自己的親信擔任聯準會主席。
華勒表示，聯準會主席與財政部長每兩周的早餐會是白宮與央行溝通的適當管道。
值得注意的是，在五位聯準會主席候選人中，被市場公認最看好的兩個人是聯準會前任理事華許 (Kevin Warsh) 與美國白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett)，華勒並不在其中。
