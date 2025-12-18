鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-18 05:47

美元周三 (17 日) 走升，投資人等待其他央行的政策決議，並消化美國聯準會 (Fed) 官員的最新談話。英鎊則因英國通膨意外下滑走弱，幾乎確定英國央行 (BoE) 將降息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.16%，至 98.37，仍接近周二觸及的 10 月初以來低點。美元指數今年已下跌約 9.5%，料創下 2017 年以來最大年度跌幅。

隨著利率期貨幾乎完全反映英國央行周四將降息 1 碼的可能性，英鎊創下單日最大跌幅。數據顯示，英國 11 月通膨率大幅低於市場預期，從 10 月的 3.6% 降至 3.2%，為今年 3 月以來最低。

TS Lombard 分析師 Alexandros Xenofontos 在投資人報告中表示，「今天公布的 CPI 數據，已經消除英國央行在明天會議上降息的最後一絲疑慮。若加上昨天的勞動市場數據，這些數據足以支持 MPC 明天降息，但仍不足以合理化 2026 年超過一次的降息。」

英鎊兌美元下跌 0.34%，至 1.33749 美元，遠離周二觸及的兩個月高點。當時數據顯示，英國失業率升至 2021 年初以來最高水準。

高盛分析師 Teresa Alves 團隊在投資人報告中寫道，「我們對英鎊相對表現偏弱的看法，主要是基於包含通膨在內的數據轉弱，而非單純來自央行本身偏鴿的反應。今天的數據正朝這個方向發展，市場焦點將轉向明天的英國央行會議。」

央行決策成焦點

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 周三表示，在就業市場疲軟加劇的情況下，美國央行仍有空間進一步降息。

這與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二的說法形成對比。波斯提克表示，他認為聯準會上周的降息並不恰當，並已預期 2026 年不會再進一步調降利率，因為他預估經濟成長將回升至約 2.5%，且通膨壓力仍偏高。

美國消費者物價指數 (CPI) 數據將於周四公布。

瑞銀 (UBS) 紐約外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示，「我們看到美元在昨天就業數據公布後走弱，但很快就反彈，因為市場似乎對聯準會 1 月降息的可能性抱持懷疑態度。」

市場正等待本周一連串央行政策決議，包括周四的英國央行與歐洲央行 (ECB)，以及周五的日本央行 (BoJ)。市場普遍預期，日本央行將升息，使政策利率升至 30 年來高點。

美元兌日元上漲 0.6%，至 155.625，投資人關注日本央行會後的前瞻指引，以及 2026 年利率政策走向。

歐洲最大經濟體德國的成長仍顯疲弱，最新調查顯示，德國 12 月企業信心意外下滑。

歐元兌美元持平於 1.174375，此前周二觸及 12 周高點，市場正在等待歐洲央行的政策決議，預期將維持利率不變。

Serebriakov 表示，「在即將到來的央行會議中，歐洲央行的影響力可能有限，但日本央行恐怕才是最重要、且不確定性最高的一場。」

