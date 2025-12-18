鉅亨網新聞中心 2025-12-18 06:00

經濟智庫「美國行動論壇」（American Action Forum）對美國日益膨脹的公共債務發出嚴厲警告，指出聯邦政府高達 38 兆美元的借貸軌跡，正在以前所未有的速度惡化代際財政失衡，最終將使年輕一代和後代背負更高的利息支付、面臨更緩慢的經濟與收入增長，並為未來嚴苛的稅收或支出調整承擔巨大重擔。

年輕人崩潰預警！38兆美債「吸血」未來 經濟成長、利率、薪資三面被鎖死。(圖:shutterstock)

這項分析與華爾街和政府高層的廣泛焦慮不謀而合，包括摩根大通執行長戴蒙和聯準會主席鮑爾在內的領袖人物，都在密切關注國家債務可能引發的連鎖反應。

‌



財政黑洞的擴大已成為現實。數據顯示，在 2026 財年的前幾個月裡，美國政府每週僅用於償還債務利息的支出就已高達 100 億美元。經濟學家們擔憂，隨著美國經濟成長與政府的借貸規模嚴重脫節，債券買家將要求更高的貸款溢價，進一步推高借貸成本。

橋水基金創始人達里歐將這種情況形容為經濟上的「心臟病發作」，即政府因必須維持債務義務，而將原本應用於長期投資的關鍵資金擠佔。

「美國行動論壇」財政政策主任喬丹 · 哈林強調，不斷攀升的利息成本將直接排擠那些支持國家長期繁榮的關鍵領域。聯邦政府用於教育、基礎設施或科學研究的資金將會減少，而這些正是支撐年輕世代未來收入增長的重要支柱。

此外，哈林特別指出，在人口老化推動社會照護支出持續激增的同時，不斷下降的出生率使得進入勞動大軍、承擔財政收入的年輕人數量減少。這種結構性壓力意味著未來的納稅人將不得不承擔更高的稅負，或接受政府服務的大幅縮減，僅僅是為了填補過去累積的預算赤字。

以具體預算為例，2025 年教育部要求的預算僅為 824 億美元，遠遠落後於 2024 年醫療補助計畫超過 9000 億美元的支出總額，顯示出預算分配的嚴重傾斜。

代際間的焦慮正在迅速升溫。貝萊德集團執行長拉里 · 芬克公開認同千禧世代和 Z 世代的擔憂，他敦促政界人士重新思考退休制度，指出聯邦政府傾向於優先維持嬰兒潮一代的法定福利，犧牲了下一代人的經濟前景。

芬克直言不諱地表示：「年輕一代認為我這一代人只專注於自己的財務狀況，而損害了下一代人的利益。就退休問題而言，他們是對的。」

更為複雜的是，未來數十年內，將有數十萬億美元的財富從老一代傳給年輕一代。專家預計，在全球許多政府面臨高債務和高赤字之際，政府將難以對這波「巨大的財富轉移」袖手旁觀，很可能會嘗試動用這筆財富來資助其債務。