鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-20 18:00

華爾街在聖誕節前一周掀起 AI 股拋售潮，即使美股周四 (18 日) 因通膨數據利多反彈，但市場焦慮仍未消散，那斯達克周三暴跌 1.9%，創 18 個交易日以來單日最大跌幅紀錄；「AI 槓桿王」甲骨文重挫 5.4% 至六個月新低，自 9 月高點跌去 45%；新晉「AI 槓桿王」博通自高點回落 20%。

聖誕節前AI信仰遭血洗！空頭激增76億美元創五月來新高 還有聖誕行情？（圖：Shutterstock）

高盛數據顯示，避險基金空頭部位激增 76 億美元，創 5 月以來最大增幅。

《第一財經》報導，市場動盪源自於槓桿風險、訂單疑慮與估值泡沫的三重擠壓，而甲骨文成「最慘樣本」，其 5233 億美元未履約訂單 (RPO) 中 OpenAI 獨佔 3000 億，但後者融資受阻引發連鎖反應。今年 9 月因 OpenAI 大單暴漲的甲骨文，如今因客戶付款能力存疑遭拋棄。

更嚴峻的是，甲骨文今年第三季資本支出年增 200% 至 120 億美元，自由現金流減少 100 億美元，2026 年 500 億支出計畫更佔營收 75%，債務壓力陡增。

博通則因「傲慢」指引遭反噬，儘管第三季 AI 收入指引成長 100%，但拒絕提供全年預期，並稱「難以精確描述 2026 年」，加上市場擔憂谷歌自研晶片 (COT) 替代風險，儘管分析師認為短期影響有限，但高估值與避險基金擁擠持股放大了波動。

賣壓在上周三 (17 日) 達到頂峰，那斯達克 100 指數領跌，與輝達 (相關係數 0.94)、博通 (0.97) 形成死亡連結。

嘉盛分析師 Matt Simpson 警告：「若反彈乏力，那斯達克指數恐下探 26300 點。」空頭主力瞄準 AI 核心標的－非交易商淨多頭部位減少 40 億美元，新開空頭壓過多頭 59 億。

轉機出現在周四。美國 11 月核心 CPI 降至 2.6%，低於 3% 的預期，刺激那指反彈 1.3%，創 11 月 24 日來最大漲幅。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比暗示 2026 年也許將大幅降息，花旗更預測 2026 年降息 75 基點，但 OpenAI 千億美元融資傳聞僅暫緩甲骨文跌勢，其命運仍繫於客戶付款能力。

這場風暴暴露 AI 熱潮的脆弱性。摩根士丹利指出，甲骨文 RPO 雖達 5230 億美元，但投資人對其轉化能力漸失信心。博通毛利率下滑預期 (45%-47%) 則反映硬體廠商在 AI 生態的被動地位。

更關鍵的是，高槓桿與高估值使熱門 AI 股淪為「提款機」。當 OpenAI 融資遇阻、谷歌科技路線生變，資金集體逃離。

目前，市場目光聚焦於聯準會 (Fed) 政策轉向與 2026 年勞資談判。若降息預期落空或 AI 訂單轉換不如預期，這場聖誕前的血洗恐僅是風暴序幕。