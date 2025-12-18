鉅亨網新聞中心 2025-12-18 07:00

因精準預測 2008 年次貸危機而聲名大噪的對沖基金經理人貝瑞（Michael Burry），18 日透過社群媒體平台向美國股市發出迄今為止最嚴峻的警告。這位《大賣空》的傳奇原型人物，以一份罕見的歷史數據圖表為依據，指出美國家庭財富配置正出現一個數十年未見的「高可信度危險訊號」，暗示一場可能持續多年的深度熊市即將到來。

貝瑞在貼文中分享了富國證券的一份名為「Exhibit 12」的圖表。該數據核心在於追蹤美國家庭在股票上的配置佔總資產淨值的百分比，並與房地產配置進行比較。

圖表顯示，美國家庭持有的股票財富近期大幅攀升，並首次超越了房地產財富。伯里強調，這種「股票超過房地產」的交叉現象絕非尋常，它在歷史上僅發生過兩次，且其後果都極為嚴重。

根據伯里的歷史分析，這種反常的財富配置高峰，過去只出現在「60 年代末和 90 年代末」。他警告說，這兩次交叉事件都成為了重大經濟災難的歷史性預兆。

發生在 60 年代末的交叉，隨後是長達十年的滯脹和實際回報率低迷；而 90 年代末的交叉，則明確標誌著網路泡沫的頂峰，隨即爆發了大規模的科技股崩盤。伯里在貼文的結尾署名「大熊伯里」（Big Short Burry），並明確指出前兩次發生這種交叉時，「隨後的熊市持續了數年。」

儘管伯里的警告在市場中引起了廣泛關注，並有部分網友贊同這是「圖表用平靜的聲音大聲宣告了危險」，但同時也面臨一些質疑。有評論認為，當前年輕一代難以負擔高昂的房價，導致他們「無處可投，只能投入股市」，可能扭曲了這項指標的參考性。

此外，指數投資的日益普及以及對「技術突破」因素的忽視，也讓一些人認為這項指標過於簡單化。

貝瑞近期頻繁對市場發出警訊。除了針對家庭財富配置發出預警之外，他先前也對美國銀行體系的脆弱性表示擔憂。他引用了聯準會（Fed）開始實施「儲備管理購買」（RMPs）的計劃，指出聯準會決定停止縮減資產負債表並準備購買國債的行為，並非實力象徵，而是銀行體係日益脆弱的跡象。

貝瑞認為，如果美國銀行系統無法在聯準會超過 3 兆美元的「生命維持」下運作，這本身就是一個巨大的風險信號。

他更進一步質疑，聯準會這種在每次危機後擴大資產負債表的做法，最終的極限可能是美國債券市場的全面國有化，即聯準會擁有全部 40 兆美元的美國債務，並諷刺地表示：「所以我猜，繼續狂歡吧。」