鉅亨網新聞中心 2025-12-17 15:16

歐洲聯盟執委會 16 日宣布，原定於 2035 年上路的新燃油車禁售令延後年實施，甚至無限期放寬。專家痛批，此舉不僅無法長遠拯救車廠，反而可能損害歐洲在全球電動車競爭中的地位，並拉大與中國的差距

這項曾被視為歐盟「綠色協議」核心支柱的政策轉向，是歐盟向以德國、義大利為首的歐洲汽車製造商強力遊說所給予的彈性回應，但同時也引發了業界對於歐洲在全球電動車競爭地位恐被削弱的擔憂。

歐盟的這項修正方案，旨在為正承受多重壓力的歐洲汽車產業提供喘息空間。目前，歐洲車企正深陷於美國關稅、供應鏈中斷、能源成本高漲，以及來自中國電動車的激烈競爭等困境。

根據修訂提案，歐盟將允許汽車製造商在 2035 年後繼續保留一定數量的燃油車產能（約為 2021 年排放水平的 10%），前提是這些車輛需滿足使用「綠色鋼鐵」等低碳材料的條件。此外，先前計劃在 2035 年後被全面禁止的「增程器」（即電動車的小型備用燃油發動機）也可能被允許繼續使用。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）秘書長弗里斯（Sigrid de Vries）對此表示，「靈活性已經刻不容緩」。她指出，由於充電基礎設施建設緩慢、市場需求不足，製造商很難在短時間內完全達成目標，若不調整，恐面臨數十億歐元的鉅額罰款。

德國總理默茨也公開支持放鬆規定，強調全球在 2035 年後仍將有數百萬燃油車行駛，政策應貼近現實。

然而，這項政策的鬆綁卻在環保組織和部分智庫中引起強烈批評，警告此舉恐構成重大戰略性錯誤，不僅無法長遠拯救車企，反而可能損害歐洲在全球電動車競爭中的地位，並拉大與中國的差距。

布魯塞爾經濟智庫布魯蓋爾（Bruegel）的高級研究員西蒙娜 · 塔利亞皮耶特拉（Simone Tagliapietra）直言：「取消禁令將是歐洲的一次重大錯誤。這對車企的幫助非常有限，因為電動化本就是行業的未來；同時，這還會嚴重損害歐洲作為全球氣候領導者所剩不多的聲譽。」

中國在電動車領域已處於領先地位，而歐洲若放慢轉型腳步，無異於為中國競爭者敞開大門。荷蘭國際集團（ING）的高級行業經濟學家科 · 盧曼（Koen Luyckx）分析指出，歐盟的「後退一步」只是一個短期選項，「如果產業整體放慢腳步，德國乃至整個歐洲車企在內燃機領域所謂的競爭優勢只會是曇花一現。因為這樣一來，它們反而更難跟上中國競爭者的步伐。」

儘管德國和義大利強力推動鬆綁，但歐盟內部並非鐵板一塊。法國和西班牙等國則堅持應嚴格執行 2035 年禁令，強調歐洲汽車產業的未來「必然是電動化」。不過，他們也主張在執行中引入靈活性，例如對使用歐洲本土材料生產的汽車給予「超級積分」，以緩解本土產業的壓力。

部分以電動車為主的汽車製造商，如 Volvo、Polestar 以及電動車產業鏈上的電池和材料供應商，則呼籲歐盟堅定立場。他們在一封公開信中指出，2035 年的目標已經成功推動了數千億歐元的新投資，如果政策動搖，將對這些投入造成打擊。