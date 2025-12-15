鉅亨網編輯林羿君 2025-12-15 15:04



彭博引述消息人士報導，日本央行最快可能在下個月開始出售累積的大量指數股票型基金（ETF），而這項去化作業預料將歷時數十年才能完成。

日本央行已在 9 月的政策委員會會議上決定，未來將以循序漸進的方式分批出售相關資產，以避免對市場造成劇烈衝擊。依日本央行資料，截至 9 月底，其 ETF 持有部位的市值約為 83 兆日元（約 5,340 億美元），帳面價值則約為 37.1 兆日元。

‌



9 月的決議已訂出 ETF 出售計畫，將依帳面價值計算、以每年約 3,300 億日元的速度進行去化。簡單推算，若出售節奏維持不變，整個過程恐怕將耗時約 112 年。

報導稱，日本央行希望 ETF 出售對市場的影響幾乎難以察覺，就如同其在 2000 年代處理從經營困難銀行接手的股票時一樣。當年相關股票的出售歷經約 10 年才全數完成，並未對金融市場造成明顯干擾，而該去化作業已於 7 月正式告一段落。

隨著日本股市在過去幾年大幅上漲，相關資產的市值也隨之明顯攀升。

消息人士指出，日本央行預期將維持穩定的每月出售節奏。他們補充，日本央行在盡量降低對市場干擾方面的立場並未改變。不過，若出現類似 2008 年全球金融危機等重大事件，日本央行仍可能暫停出售 ETF。