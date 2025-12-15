鉅亨網新聞中心 2025-12-15 17:10

歐洲汽車產業正站在產業轉型命運的十字路口。歐盟 2035 年禁止銷售新型燃油乘用車的規定，預計將於 16 日公佈審查結果。這場激烈的辯論，將決定歐洲總產值高達約 1 兆歐元的汽車業，是獲得緩衝以減輕經濟壓力，還是堅守明確的期限以加速零排放轉型。

面對電動車銷量低於預期、來自中國的激烈競爭，以及未來可能面臨超過 10 億歐元的鉅額罰款風險，傳統汽車製造商正以前所未有的力度遊說歐盟放寬規定。

包括 Stellantis 和賓士在內的公司，聯手德國、義大利等主要汽車生產國，推動政策調整以緩解政治緊張和失業威脅。

義大利總理梅洛尼等 6 位歐盟領導人已致函歐盟委員會主席，要求在即將修訂的規則中，允許插電式混合動力車、增程式電動車和燃料電池技術在 2035 年後繼續使用。

他們主張充分運用「技術中立」原則，避免扼殺競爭力。德國政治領袖也強調：「只有擁有具備競爭力的製造業，我們才能為氣候保護做出貢獻。」

沃爾沃高層表示，取消禁令「令人遺憾」，並警告現在改變方向會削弱人們對整個系統的信任」因為這無異於遊戲規則就變了。

Lucid Motors 負責歐洲業務的高層則強調，電動車是唯一符合邏輯、有效率且可規模化的技術。政策倒退不僅會導致前期投資無法收回，還會迫使企業並行開發兩種技術，造成工業效率低下。

前歐盟高級氣候官員警告，過多的靈活性必須是暫時的，否則歐洲將面臨錯過氣候目標和在技術競賽中輸給特斯拉和中國競爭對手的雙重風險。

這場辯論的核心，是短期經濟穩定與長期技術領先之間的權衡。

支持放寬者尋求「技術中立」的緩衝，以保護現有的產業基礎；而純電動車製造商則堅持 2035 年的承諾，認為延後轉型只會增加實現 2050 年氣候目標的最終成本。