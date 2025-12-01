鉅亨網編譯段智恆 2025-12-17 02:40

《彭博》周二 (16 日) 報導，川普政府近日對歐盟 (EU) 發出明確警告，若歐盟持續推動針對美國科技企業的數位稅與相關監管措施，美方不排除對歐洲企業祭出報復性限制或額外費用，恐進一步升高美歐之間的貿易與政策緊張關係。

美國貿易代表署 (USTR) 周二在社群平台發文指出，若歐盟及其成員國「持續以具歧視性的手段限制、削弱美國服務業者的競爭力」，美國將「別無選擇，只能動用一切可用工具回應這些不合理措施」。USTR 並強調，美國法律允許對外國服務業者課徵費用或實施限制。

點名歐洲企業反制 美歐數位政策衝突升溫

USTR 在聲明中點名多家歐洲企業，警告其長年「毫無阻礙地進入美國市場」，卻可能成為反制措施的對象，包括顧問公司埃森哲 (ACN-US)、德國工業巨頭西門子 (Siemens)、音樂串流平台 Spotify(SPOT-US)，以及 DHL、SAP(SAP-US)、Amadeus、Capgemini、Publicis Groupe 與 Mistral AI 等企業。

此一強硬表態，正值美歐關係多重議題交織之際。除俄烏戰爭和平談判進展不順外，川普日前也公開批評歐盟是「正在衰敗的集團」，並質疑其領導力。川普政府已對包括歐盟在內的多國商品加徵關稅，對多項歐洲進口商品課徵 15% 關稅，以反制其認定的不公平貿易障礙。

數位稅爭議未解 恐牽動跨大西洋談判

川普政府官員指控，歐盟未履行先前貿易協議中「處理不合理數位貿易障礙」的承諾。美國本月公布的新版國家安全戰略，也對歐洲在移民與文化政策上提出批評，並對部分歐洲國家未來是否仍是理想的北約盟友提出質疑，進一步加深雙方摩擦。

川普長期將數位稅視為非關稅貿易壁壘，並曾威脅對實施相關稅制的國家加徵「實質性」關稅。美國此前已成功迫使加拿大在數位稅生效前臨時喊停。不過，歐盟仍持續執行其數位監管政策，近期對蘋果 (AAPL-US)、Meta 及馬斯克旗下社群平台 X 開出數億美元罰款。

歐盟方面則強調捍衛自身科技主權。歐盟貿易事務主管塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 表示，歐盟將持續保護自身數位與科技政策方向，並稱其與美國貿易代表及商務部長保持密切溝通。