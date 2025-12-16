鉅亨網新聞中心 2025-12-16 14:04

在德勒斯登易北河畔矗立 22 年的福斯（Volkswagen）標誌性建築「透明工廠」（Gläserne Manufaktur），在 12 月 16 日正式終止其汽車生產線。這是福斯汽車 88 年歷史上首次關閉德國本土的整車製造廠。

從豪華轎車輝騰到純電 ID.3，這座以全玻璃幕牆展示製造過程的工廠，見證了福斯從燃油時代艱難邁向電動化的全過程，如今卻因經濟因素面臨轉型。

福斯汽車乘用車品牌 CEO 施文韜（Thomas Schäfer）坦言，儘管做出停產決定「並非輕率之舉」，但從經濟角度來看「絕對必要」。透明工廠投產 22 年來總產量不足 20 萬輛，效率短板與全球最高的生產成本早已凸顯。

此次停產是福斯集團應對多重市場壓力下的戰略取捨，這些壓力包括中國市場需求疲軟、歐洲本土消費低迷，以及在電動化轉型進度未達預期的情況下，仍需同時服務於壽命延長的燃油車市場，形成「雙線承壓」的艱難局面。

然而，透明工廠並非就此謝幕，而是迎來了關鍵的轉型。福斯薩克森公司已與薩克森州及德勒斯登工業大學簽署合作備忘錄，計劃將這座城市地標重塑為一個專注於未來技術的「創新中心」。

雙方承諾在未來七年內共同投入超過 5000 萬歐元，重點發展人工智慧、微電子、晶片設計、材料科學、機器人技術和循環經濟等高科技領域。首批聯合研究計畫預計於 2026 年中期啟動，並於 2027 年正式運作。

這項轉型不僅契合薩克森州打造歐洲半導體產業中心的目標，也與福斯集團的整體技術策略高度一致。該集團計劃在 2030 年前向人工智慧領域擴展投入高達 10 億歐元，預計至 2035 年透過 AI 應用可實現最高 40 億歐元的效率提升。

此次關廠是福斯更宏大結構調整的一部分。為了緩解資金壓力並聚焦核心業務，集團已將 2023-2027 年的五年投資預算從 1,800 億歐元縮減至 1,600 億歐元。

根據此前達成的「未來福斯汽車」協議，集團目標是透過削減產能和人員，到 2030 年裁減超過 3.5 萬個工作崗位，以確保財務穩定，並為下一代產品和技術投資奠定基礎。

值得一提的是，儘管面臨著創新中心所需人員資格與汽車生產人員資質不同、以及轉型費用融資細節尚未完全敲定等挑戰，福斯承諾這座工廠仍將保留新車交付中心功能，並作為工業旅遊景點繼續向公眾開放，延續其獨特的「透明」基因。