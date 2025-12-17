鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-17 11:50

投資人目前最關注市場主題是什麼？這正是摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在本月稍早舉辦的首屆「投資題材大會 (Thematics)」中試圖回答的問題。

據《Business Insider》，該行邀請來自各產業的企業領袖，探討關鍵的長期經濟驅動因素，並在周一 (15 日) 發布給客戶的報告中整理出幾項重點結論。

‌



以下是摩根士丹利點名的四大重要趨勢：

AI 資本支出與能源瓶頸

AI 資本支出 (capex) 循環在市場中的影響力極為明顯，但若資料中心的能源需求成長速度超過供給能力，AI 投資題材未來恐面臨阻礙。

摩根士丹利在報告中指出，「我們認為投資人可能低估了為資料中心提供高品質電力所面臨的挑戰。」

因此，能源建設有望成為下一波值得關注的 AI 投資題材。

人類長壽化

隨著人們活得更久、工作年齡延長，這股趨勢可能成為推動經濟成長的重要力量。

報告指出，「長壽化 (Longevity) 正在創造一個龐大、卻尚未被充分認識的市場機會，因為 60 歲以上人口掌握全球約三分之一的購買力。」

報告補充，年長族群正變得更加熟悉科技，也更願意在生活型態相關產品上消費。

「讓年長人口持續參與勞動市場與消費經濟，有助於抵銷大規模退休對成長造成的壓力。同時，科技正縮小壽命與健康壽命之間的差距，重新塑造人們對老化如何影響生產力與消費的認知。」

代幣化金融

摩根士丹利指出，代幣化 (tokenization)——將資產數位化並在區塊鏈上交易——有潛力「現代化金融體系的基礎架構與運作系統」。

該行指出，雖然仍處於早期階段，但代幣化有潛力進一步讓私募市場更民主化，並擴大借貸的應用範圍。

腦機介面

儘管腦機 (brain-computer) 植入技術仍處於早期發展階段，但該產業未來規模可能達到數百億美元。

報告指出，「病患需求相當強勁，從 Neuralink 約 1 萬人的候補名單即可看出。最終的成功將以是否能透過安全、可擴展、無線的植入系統，改善數十萬人的生活為衡量標準。」