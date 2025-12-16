鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-16 16:00

再過三周，現年 65 歲圖靈獎得主、Meta(META-US) 首席 AI 科學家楊立昆將離開 Meta，並創立新公司 Advanced Machine Intelligence(AMI)。AMI 將延續 FAIR 的開源精神，總部設於巴黎並在紐約設分部，致力於建構開放的世界模型生態。

離開Meta倒數3周！楊立昆最後警告：AGI是偽命題 矽谷已陷入集體幻覺（圖：Shutterstock）

在離職前的深度訪談中，這位 AI 泰斗以罕見激烈的言辭炮轟矽谷主流技術路線，直言當前備受追捧的大語言模型 (LLM) 是「通往通用人工智慧 (AGI) 的死路」，並稱整個行業陷入「集體迷失」。

‌



楊立昆說：「所謂 AGI 路線，不斷堆疊參數、用合成資料餵食模型、僱用數千人進行後期調優，完全是胡說八道！」

他在訪談中劍指當前 AI 研發的核心邏輯。他認為，僅靠擴大模型規模無法實現 AGI，因為 LLM 本質仍是「阿貓阿狗等級的智慧」。一組資料成為他的論點：訓練一個中等表現的 LLM 需消耗網路約 30 兆個文字 token(約 100 兆位元組)，相當於人類 4 歲兒童累積 1.6 萬小時的視覺資訊量，而 LLM 僅能透過文本間接理解世界，注定無法復現人類的認知向度。

楊立昆說：「Token 預測全是泡沫，物理世界才是真相。」他並重申其堅持十年的技術信念，真正的智能需要「世界模型」。該框架透過在抽象表徵空間中預測行動後果來實現規劃能力，而非簡單生成文本，其團隊開發的 JEPA(聯合嵌入預測架構) 已克服早期模型的坍塌問題，在視訊理解任務中展現潛力，近期推出的 V-JEPA 2 模型更在百年時長影片資料上完成訓練，驗證非文字資料的價值。

他也犀利地指出，矽谷正陷入危險的「羊群效應」。OpenAI、谷歌、Meta、Anthropic 等巨頭因恐懼而落後，札堆投入 LLM 軍備競賽，形成排斥異見的「單一文化」。

楊立昆說，「所有人都深陷戰壕拼命內卷，卻忽略另一條可能顛覆產業的道路」，並透露即便在 Meta 內部，許多研究員也清楚當前路線的局限性，但沒有人敢偏離主流方向。

這種封閉生態更體現在研究模式上。楊立昆針對 Meta 近年轉向閉源趨勢批評道：「若無法公開發表成果，研究就成了自欺欺人的遊戲。」他特別提及 Meta 要求 FAIR 實驗室論文需經管理階層審批的製度，直言此舉扼殺創新。

對於 AGI 的實現，楊立昆給出顛覆性觀點：「AGI 概念本身就是偽命題，人類智能本質是高度專業化的組合。」

他預測，若未來兩年在 JEPA 架構取得突破，5-10 年內可能出現接近狗類智能水平的 AI 系統，但要達到人類層次仍需要 20 年以上。「最艱難的躍遷是從零到狗的智能，此後只需補充語言能力，LLM 也可充當大腦的韋尼克區與布羅卡區。」

楊立昆離職正值 Meta AI 策略調整期。他透露，新任 AI 負責人 Alexandr Wang 將統管四大部門，重心全面轉向 LLM 研發。原屬 FAIR 的長期研究功能被削弱，紐約分部轉由 Rob Fergus 領導並聚焦短期計畫。「當公司策略與科學理想背道而馳，離開成為必然選擇。」

與此同時，楊立昆則給年輕從業人員潑了盆冷水：「別學電腦科學！這個領域迭代太快。」他建議，深耕數學、物理、工程等傳統學科基礎，尤其強調控制理論與訊號處理的實用價值。「在 AI 洪流中，唯有掌握『學習如何學習』的能力才能不被淘汰。」