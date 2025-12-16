鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-16 14:20

美國官員表示，計劃與更多美國的礦業公司達成「歷史性交易」，以提升國防和高科技領域的關鍵礦物產量。

確保關鍵礦產供應！白宮官員誓言推動更多「歷史性交易」 (圖:Shutterstock)

川普政府今年稍早入股 MP Materials(MP-US)、Lithium Americas(LAC-US) 和 Trilogy Metals(TMQ-US)，是美國總統川普推動本土的鋰、稀土等關鍵礦產產量之舉，確保能滿足國安需求，並降低對中國的依賴。

‌



白宮國家能源主導委員會 (NEDC) 執行主任 Jarrod Agen 說：「我們希望看到美國在供應鏈與關鍵礦產方面，不依賴任何對手或其他外國實體，而是能掌握自己的命運。到目前為止，我們已經設定了不錯的進度，但這只是第一年。」

南韓鋅業 (Korea Zinc) 周一 (15 日) 宣布，在華府資金支持下，將斥資 74 億美元，在美國打造關鍵金屬礦物冶煉廠，這將是數十年來美國第一座本土礦物精煉廠。

Agen 在華盛頓特區由戰略與國際研究中心 (Center for Strategic and International Studies)(CSIS) 主辦的關鍵礦產會議上說：「在本屆政府任內，你將看到歷史性的關鍵礦產交易、與民間部門的歷史性合作，以及美國礦業的真正振興。」