鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-16 19:00

Seaport Research 分析師 Jay Goldberg 對輝達 (NVDA-US) 的悲觀看法今年失準，但這位華爾街最孤單空頭堅守立場，依據三大理由繼續看空 2026 年的輝達。

Goldberg 在 4 月底開始追蹤輝達並給予「賣出」建議，曾引起關注，但輝達今年以來大漲 62%，顯然預言失準。

即使如此，Goldberg 並未改變信念，主張繼續做空輝達。他認為，人工智慧 (AI) 交易已經「走到後段」，開始顯露疲態，雖然輝達仍在 AI 熱潮中扮演關鍵角色，使營收與股價雙雙暴衝，但「對客戶來說，負擔輝達的產品變得愈來愈困難」。

客戶過度集中、自研晶片降低依賴

他舉出看空輝達的三大理由，分別是客戶集中度、客戶自研晶片、價格壓力，以及客戶集中度。

同時，這些客戶也正加速推動自研晶片，以降低對輝達的依賴。Goldberg 認為，部分自研晶片計畫預料將在明年開花結果。

客製化晶片熱潮升溫，也帶動博通 (Broadcom)(AVGO-US) 的動能。博通與大型雲端客戶共同開發 ASIC(特殊應用積體電路，即針對特定目的設計的客製化晶片)，Google 是博通 ASIC 業務的主要客戶，11 月發布的 Gemini 3 模型，就完全使用與博通合作開發的自家 TPU 訓練。

Goldberg 對博通的多頭判斷今年已獲驗證。自他在 4 月底開始追蹤以來，博通股價已上漲 78%。他仍維持對博通的「買進」評等，並認為看好「仍將持續表現不錯」。

但他也坦言，自己對輝達的負面看法「更具信心」，認為該公司未來將面臨結構性挑戰。

價格不如超微有競爭力

超微 (超微 - US) 則是客戶的另一個選項，該公司長期被視為輝達在晶片領域最接近的競爭對手，儘管整體而言明顯落後。輝達與超微設計的是圖形處理器(GPU)，與 ASIC 競爭。

Goldberg 指出，超微部分產品「不如輝達先進」，但若考量價格因素並計算每 1 美元能換得的算力，「超微突然就成了一個更有吸引力的替代方案」。

Goldberg 最初對超微持多頭看法，但在 9 月 4 日的報告中將評等下調至「中立」。在他看多期間，超微股價已上漲 69%，但之後的降評略顯過早，因為股價在降評後又上漲了 28%。儘管如此，他仍認為超微的「故事還需要再等幾年」。

循環交易引發疑慮

Goldberg 同時也對輝達與其客戶之間高度交織的關係感到憂心。

雲端基礎設施供應商 CoreWeave(CRWV-US)9 月表示，已與輝達簽署新的訂單協議，內容包括輝達需買回 CoreWeave 未能售出的算力。

CoreWeave 在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中指出，根據雙方在 2023 年 4 月簽訂的既有協議，若資料中心產能「未獲 CoreWeave 自身客戶完全使用」，輝達就有義務購買剩餘未售出的算力，效力持續至 2032 年 4 月。

Goldberg 表示：「從會計角度來看，說法可以有很多種，但本質上這等同於一種折扣。」

他從輝達 11 月公布的財報中指出，該公司的雲端服務協議金額已較前一年倍增。輝達截至 10 月 26 日的多年期承諾金額達 260 億美元，高於去年度同期的 113 億美元。其中 63 億美元來自 CoreWeave，其餘則來自未揭露的客戶。