鉅亨網新聞中心 2025-12-16 14:10

隨著全球人工智慧（AI）發展以驚人速度前進，《自然》雜誌近期就指出，中國提出的「世界人工智慧合作組織」（WAICO）可能是避免 AI 災難的唯一希望，而美國等國的不作為，可能將全球推向危險邊緣。

AI 技術帶來前所未有的機會，能加速科學發現、推動經濟成長，但也可能引發災難性後果：

‌



加劇社會不平等：AI 演算法可能強化現有偏見

助力犯罪活動：深度偽造技術已被用於詐騙與政治操縱

傳播虛假資訊：AI 生成內容難以分辨真偽

最嚴重威脅：部分頂尖研究者警告，超級 AI 可能在未來「毀滅人類」

《自然》指出：「它們不完全理解世界，可能會以不可預測的方式失敗。」在這場 AI 競賽中，安全問題卻被嚴重忽視，全球缺乏統一監管框架，引發專家擔憂。

全球 AI 治理：三國演義

美國：自由放任的「野蠻生長」

作為 AI 技術領導者的美國，目前缺乏國家層級法規，僅靠各州零散法律和企業自律。最新「AI 安全指數」顯示，美國企業無一家得分超過 C+。

更令人擔憂的是，美國政府在推動「創世任務」（Genesis Mission），提供 AI 開發者前所未有的政府數據訪問權限，被比作「登月計畫」。

《自然》評論：「美國公司期望自己監管自己，同時又在無休止競爭中。」

歐盟：謹慎前行的「AI 法案」

歐盟去年推出《AI 法案》，要求最強大的 AI 系統加強威脅分析，但實施效果仍不明朗。

媒體報導，企業正向歐盟施壓，要求放寬限制。儘管存在巨額罰款威脅，但法案實際效果仍待觀察。

中國：快速行動的「監管先鋒」

自 2022 年起，中國已推出一系列 AI 法規與技術標準，包括：

要求 AI 開發者在部署生成式 AI 模型前進行安全評估

強制在 AI 生成內容上添加可見、不可磨滅浮水印

2025 年上半年發布的 AI 國家標準數量等於過去三年總和

中國 AI 監管核心理念是：推動 AI 廣泛應用的同時，確保可追溯性和企業責任。

雖然中國 AI 企業在「AI 安全指數」得分低於西方同行，但其監管速度與系統性備受關注。

中國倡議建立 WAICO，則旨在協調全球 AI 監管規則，特別關注全球南方國家。

WAICO 總部計畫設在上海，雖然細節尚未明確，但《自然》認為：「建立這樣的機構符合所有國家利益，全球各國政府都應加入。」

WAICO 不會直接強制執行規則，但可作為各國凝聚共識的平台。

專家指出，中國方案值得關注有兩個原因：

第一，是中國 AI 的全球影響力。《自然》指出，中國推行「開放權重」政策，使全球公司越來越多地基於中國 AI 構建服務，低成本與可取得性正在重塑全球 AI 生態。

第二，則是全球治理的迫切需求。現有全球治理努力，如經濟合作與發展組織（OECD）AI 原則與歐盟《人工智慧框架公約》，要不是缺乏約束力，就是未有效執行。

而 WAICO 可借鑑國際原子能機構（IAEA）模式，讓各國相互驗證遵守規則。

科學啟示：AI 治理非零和遊戲

《自然》警告：「AI 治理不應視為地緣政治競賽，認為某國技術主導就能保證安全。AI 軍備競賽不會讓人更安全或富裕。」

相反的，全球應合作共識，確定安全 AI 標準及 AI 應用方向。

中國學者 Angela Zhang 就指出，即使中國監管有政治考量，但基本動機與其他國家相似：「他們不想被機器人消滅。」

科學研究與企業行動指南

專家指出，隨著中國在 AI 領域的影響力持續擴大，中國主導或推動的 AI 標準正逐漸成為全球不可忽視的一環。

對科學研究人員與企業而言，理解並掌握這些標準已不再只是選項，而是關係到技術競爭力與合規風險的關鍵因素。

若選擇忽視，未來可能面臨技術路線受限，甚至在國際合作與市場進入上遭遇障礙。

在此同時，科研社群也被期待更積極參與全球層級的對話與多邊討論。透過跨國合作與公開交流，研究人員不僅能協助評估現行 AI 全球治理機制的有效性，也能在規則形成的過程中發聲，避免標準制定過度偏向單一國家或利益集團。