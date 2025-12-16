鉅亨網新聞中心
隨著全球人工智慧（AI）發展以驚人速度前進，《自然》雜誌近期就指出，中國提出的「世界人工智慧合作組織」（WAICO）可能是避免 AI 災難的唯一希望，而美國等國的不作為，可能將全球推向危險邊緣。
AI 技術帶來前所未有的機會，能加速科學發現、推動經濟成長，但也可能引發災難性後果：
《自然》指出：「它們不完全理解世界，可能會以不可預測的方式失敗。」在這場 AI 競賽中，安全問題卻被嚴重忽視，全球缺乏統一監管框架，引發專家擔憂。
美國：自由放任的「野蠻生長」
作為 AI 技術領導者的美國，目前缺乏國家層級法規，僅靠各州零散法律和企業自律。最新「AI 安全指數」顯示，美國企業無一家得分超過 C+。
更令人擔憂的是，美國政府在推動「創世任務」（Genesis Mission），提供 AI 開發者前所未有的政府數據訪問權限，被比作「登月計畫」。
《自然》評論：「美國公司期望自己監管自己，同時又在無休止競爭中。」
歐盟：謹慎前行的「AI 法案」
歐盟去年推出《AI 法案》，要求最強大的 AI 系統加強威脅分析，但實施效果仍不明朗。
媒體報導，企業正向歐盟施壓，要求放寬限制。儘管存在巨額罰款威脅，但法案實際效果仍待觀察。
中國：快速行動的「監管先鋒」
自 2022 年起，中國已推出一系列 AI 法規與技術標準，包括：
中國 AI 監管核心理念是：推動 AI 廣泛應用的同時，確保可追溯性和企業責任。
雖然中國 AI 企業在「AI 安全指數」得分低於西方同行，但其監管速度與系統性備受關注。
中國倡議建立 WAICO，則旨在協調全球 AI 監管規則，特別關注全球南方國家。
WAICO 總部計畫設在上海，雖然細節尚未明確，但《自然》認為：「建立這樣的機構符合所有國家利益，全球各國政府都應加入。」
WAICO 不會直接強制執行規則，但可作為各國凝聚共識的平台。
專家指出，中國方案值得關注有兩個原因：
第一，是中國 AI 的全球影響力。《自然》指出，中國推行「開放權重」政策，使全球公司越來越多地基於中國 AI 構建服務，低成本與可取得性正在重塑全球 AI 生態。
第二，則是全球治理的迫切需求。現有全球治理努力，如經濟合作與發展組織（OECD）AI 原則與歐盟《人工智慧框架公約》，要不是缺乏約束力，就是未有效執行。
而 WAICO 可借鑑國際原子能機構（IAEA）模式，讓各國相互驗證遵守規則。
科學啟示：AI 治理非零和遊戲
《自然》警告：「AI 治理不應視為地緣政治競賽，認為某國技術主導就能保證安全。AI 軍備競賽不會讓人更安全或富裕。」
相反的，全球應合作共識，確定安全 AI 標準及 AI 應用方向。
中國學者 Angela Zhang 就指出，即使中國監管有政治考量，但基本動機與其他國家相似：「他們不想被機器人消滅。」
專家指出，隨著中國在 AI 領域的影響力持續擴大，中國主導或推動的 AI 標準正逐漸成為全球不可忽視的一環。
對科學研究人員與企業而言，理解並掌握這些標準已不再只是選項，而是關係到技術競爭力與合規風險的關鍵因素。
若選擇忽視，未來可能面臨技術路線受限，甚至在國際合作與市場進入上遭遇障礙。
在此同時，科研社群也被期待更積極參與全球層級的對話與多邊討論。透過跨國合作與公開交流，研究人員不僅能協助評估現行 AI 全球治理機制的有效性，也能在規則形成的過程中發聲，避免標準制定過度偏向單一國家或利益集團。
對企業與研究機構而言，如何在創新與安全之間取得平衡，將是未來發展的核心課題。與其被動等待監管機關提出強制性要求，不如及早建立完善的內部 AI 安全與風險管理機制，將安全設計納入研發流程，才能在維持創新速度的同時，降低潛在的技術與社會風險。
