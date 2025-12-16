馬來西亞：TikTok、IG等社交平台明年起納入法律監管

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-12-16 11:59

自 2026 年 1 月 1 日起，TikTok、Instagram 等社交媒體平台將被自動納入馬來西亞法律監管範圍，此舉是大馬政府為保護兒童免受網路侵害、強化平台責任而推出的舉措之一。

馬來西亞宣布，TikTok、IG等社交平台明年起納入法律監管。（圖：Shutterstock）

據《彭博》周二（16 日）報導，馬來西亞通訊監管機關發布聲明，稱在該國擁有 800 萬及以上用戶的所有即時通訊與社交媒體服務提供商，均需遵守本國的許可制度框架，並將依據《1998 年通訊與多媒體法》被認定為持牌經營主體。

‌



符合這一標準的平台包括 Meta(META-US) 旗下 Instagram、Facebook 和 WhatsApp、字節跳動旗下 TikTok、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 YouTube，以及 Telegram。

馬來西亞通訊與多媒體委員會表示，這項舉措旨在確保大型即時通訊及社交媒體服務提供商以有序、統一且高效的方式遵守本國法律法規與監管框架。

該委員會說道：「這一舉措也能讓所有相關平台對用戶安全承擔更明確的責任，尤其是在保護兒童與家庭方面。」

通訊與多媒體委員會發展部副總監依能法麗達說，目前的法律讓政府僅能對製作或分享有害或危險內容的個人追究責任，新條例將把確保用戶安全使用社媒的責任交給社媒平台營運方。

她指出，根據新條例，當用戶接收到涉及兒童性虐待等不良內容時可同時向內容發送者和平台投訴，平台有責任確保用戶不會接觸這類內容。

她提到，營運方若未能及時並有效過濾平台有害內容，政府將依法採取法律行動。

當前全球多國政府都在加緊提出法規，防範未成年人接觸不良網路內容、遭遇網路霸凌，馬來西亞此番新規正是在這一背景下落地。這個東南亞國家還計劃效仿澳洲的做法，自明年起禁止 16 歲以下兒童註冊社交媒體賬號。