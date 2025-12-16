鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-16 12:20

迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Iger 近日透露，公司與人工智慧（AI）公司 OpenAI 簽署的三年授權合作，其中僅包含一年排他性協議。

迪士尼與OpenAI合作僅有一年排他性！之後可自由授權其他AI平台。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，迪士尼上週與 OpenAI 達成合作，將旗下經典角色引入 OpenAI 的 Sora 影片生成平台。

不過，一旦這一年排他性期滿，迪士尼即可自由與其他 AI 公司簽署類似授權合作。

此次合作讓 OpenAI 成為首個合法使用迪士尼、漫威（Marvel）、皮克斯（Pixar）及星際大戰（Star Wars）等超過 200 個角色的 AI 平台。

用戶將能在 Sora 平台上運用這些角色創作影片內容，享受前所未有的互動體驗。

對迪士尼而言，這項授權合作提供了一個測試生成式 AI 與智慧財產結合效果的機會，也能在評估與 OpenAI 合作成效後，再決定是否進一步與其他 AI 公司展開合作。

Iger 表示：「歷來沒有任何人力創作能阻擋技術進步，我們也不打算去嘗試阻擋。我們一直認為，如果這股潮流勢不可擋，包括對我們現有商業模式的衝擊，那我們就應該加入其中。」