迪士尼與OpenAI合作僅有一年排他性！之後可自由授權其他AI平台
鉅亨網編譯莊閔棻
迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Iger 近日透露，公司與人工智慧（AI）公司 OpenAI 簽署的三年授權合作，其中僅包含一年排他性協議。
根據《TechCrunch》報導，迪士尼上週與 OpenAI 達成合作，將旗下經典角色引入 OpenAI 的 Sora 影片生成平台。
不過，一旦這一年排他性期滿，迪士尼即可自由與其他 AI 公司簽署類似授權合作。
此次合作讓 OpenAI 成為首個合法使用迪士尼、漫威（Marvel）、皮克斯（Pixar）及星際大戰（Star Wars）等超過 200 個角色的 AI 平台。
用戶將能在 Sora 平台上運用這些角色創作影片內容，享受前所未有的互動體驗。
對迪士尼而言，這項授權合作提供了一個測試生成式 AI 與智慧財產結合效果的機會，也能在評估與 OpenAI 合作成效後，再決定是否進一步與其他 AI 公司展開合作。
Iger 表示：「歷來沒有任何人力創作能阻擋技術進步，我們也不打算去嘗試阻擋。我們一直認為，如果這股潮流勢不可擋，包括對我們現有商業模式的衝擊，那我們就應該加入其中。」
值得注意的是，迪士尼在宣布與 OpenAI 合作的同一天，也向 Google(GOOGL-US) 發出停止侵權信函，指控這家科技巨頭侵犯其版權。
Google 並未正面確認或否認迪士尼的指控，但表示將會與該公司「進行接洽」。
延伸閱讀
- 迪士尼10億美元入股OpenAI！執行長艾格有什麼盤算？
- 高盛上修銅價預測 估2026年續處高檔
- 舊AI晶片去哪了？分析師：仍有用途 折舊疑慮被誇大
- 2026年經濟加速帶來投資新機會！高盛：「這些領域」受益最大
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇