逾十年首見 標普500指數平安夜寫新高

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-25 06:30

據《MarketWatch》報導，美國股市與貴金屬價格周三 (24 日) 進一步改寫歷史新高，為投資人在這個聖誕節增添更多值得慶祝的理由。

標普500指數平安夜交易日周三收在歷史新高(圖：Reuters/TPG)

‌



同時，白銀與黃金稍早也雙雙刷新盤中歷史紀錄。最活躍的黃金期貨價格一度升至 每盎司 4,555.10 美元，白銀期貨最高來到 每盎司 72.75 美元，但在美股於美東時間下午 1 點收盤時，兩者價格已自高點回落。

2025 年以來，美股成功擺脫 4 月關稅恐慌引發的疲弱走勢，持續走高，標普 500 指數可望連續第三年收穫雙位數漲幅。展望 2026 年，投資人關注焦點轉向美國經濟是否有回溫跡象，儘管疲弱的就業市場仍引發對消費力道的疑慮。

Globalt Investments 資深投資組合經理 Thomas Martin 表示，「今年表現很好。一開始存在不少不確定性，尤其在解放日 (Liberation Day) 關稅事件出現時，看起來情況可能會很糟。但經濟與消費者的韌性遠優於市場預期，標普 500 的獲利成長也超出預期，這正是股市能站上目前水準的原因。」

美股周三漲勢相當全面，根據 FactSet，標普 500 的 11 大類股中有 10 個收高，僅能源類股收跌。

今年春夏期間，美股幾乎一路走高，除了總統川普宣布「解放日」關稅措施外，幾乎沒有明顯中斷。不過，11 月人工智慧 (AI) 題材承壓，導致那斯達克指數結束連續 7 個月上漲走勢，市場一度出現波動。

但在近期，因政府停擺而延後公布的經濟數據陸續出爐，進一步強化市場對美國經濟 2026 年將落在「理想區間」的預期，帶動美股在過去幾周持續上行。

HB Wealth 首席市場策略師 Gina Martin Adams 指出，「近幾周公布的經濟數據好壞參半，讓投資人仍能相信聯準會 (Fed) 將持續降息，並延續到 2026 年。」

她表示，經濟數據「不至於疲弱到引發衰退疑慮，也沒有強勁到迫使聯準會緊縮或中止自今年秋季開始的寬鬆循環」。此外，油價低於每桶 60 美元也對股市形成支撐，因為這通常意味著不會對消費支出造成壓力。

她談到，「這些因素共同推動了股市在過去幾周不斷創下新高。」

那斯達克指數、道瓊工業指數與羅素 2000 指數周三同步收高，儘管這三個指數仍低於近幾個月創下的歷史高點。