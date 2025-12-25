逾十年首見 標普500指數平安夜寫新高
據《MarketWatch》報導，美國股市與貴金屬價格周三 (24 日) 進一步改寫歷史新高，為投資人在這個聖誕節增添更多值得慶祝的理由。
道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data) 顯示，標普 500 指數周三收在歷史新高，這也是 2013 年以來，該指數首次在平安夜 (Christmas Eve) 縮短的交易時段創下收盤新高。FactSet 數據顯示，標普 500 指數收在 6,932.05 點。該指數盤中也一度觸及歷史高點，為 2014 年以來首度在平安夜創下盤中新高。
同時，白銀與黃金稍早也雙雙刷新盤中歷史紀錄。最活躍的黃金期貨價格一度升至 每盎司 4,555.10 美元，白銀期貨最高來到 每盎司 72.75 美元，但在美股於美東時間下午 1 點收盤時，兩者價格已自高點回落。
2025 年以來，美股成功擺脫 4 月關稅恐慌引發的疲弱走勢，持續走高，標普 500 指數可望連續第三年收穫雙位數漲幅。展望 2026 年，投資人關注焦點轉向美國經濟是否有回溫跡象，儘管疲弱的就業市場仍引發對消費力道的疑慮。
Globalt Investments 資深投資組合經理 Thomas Martin 表示，「今年表現很好。一開始存在不少不確定性，尤其在解放日 (Liberation Day) 關稅事件出現時，看起來情況可能會很糟。但經濟與消費者的韌性遠優於市場預期，標普 500 的獲利成長也超出預期，這正是股市能站上目前水準的原因。」
美股周三漲勢相當全面，根據 FactSet，標普 500 的 11 大類股中有 10 個收高，僅能源類股收跌。
今年春夏期間，美股幾乎一路走高，除了總統川普宣布「解放日」關稅措施外，幾乎沒有明顯中斷。不過，11 月人工智慧 (AI) 題材承壓，導致那斯達克指數結束連續 7 個月上漲走勢，市場一度出現波動。
但在近期，因政府停擺而延後公布的經濟數據陸續出爐，進一步強化市場對美國經濟 2026 年將落在「理想區間」的預期，帶動美股在過去幾周持續上行。
HB Wealth 首席市場策略師 Gina Martin Adams 指出，「近幾周公布的經濟數據好壞參半，讓投資人仍能相信聯準會 (Fed) 將持續降息，並延續到 2026 年。」
她表示，經濟數據「不至於疲弱到引發衰退疑慮，也沒有強勁到迫使聯準會緊縮或中止自今年秋季開始的寬鬆循環」。此外，油價低於每桶 60 美元也對股市形成支撐，因為這通常意味著不會對消費支出造成壓力。
她談到，「這些因素共同推動了股市在過去幾周不斷創下新高。」
另一方面，被稱為華爾街「恐慌指數」的 Cboe 波動率指數 (VIX) 周三收在 14 以下，為 2024 年 12 月 13 日以來首見。
