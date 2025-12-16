鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-16 10:10

美國總統川普周一 (15 日) 簽署行政命令，把芬太尼列為「大規模毀滅性武器」(Weapon of Mass Destruction, WMD)，大幅擴充美國政府打擊這種合成鴉片類藥物的權力，這項史無前例的舉措，顯示川普已把芬太尼視為與化學武器同等的國安威脅，並藉此對拉丁美洲毒品走私擴大施壓。

川普在白宮一場表彰維護美墨邊境安全的活動中說：「為了保護美國民眾免受致命芬太尼湧入我國的禍害，我將採取進一步措施。透過我今天簽署的這項歷史性行政命令，我們將正式把芬太尼歸類為大規模殺傷性武器，而它本來就是大規模殺傷性武器。」

川普在行政命令中說：「非法芬太尼更接近化學武器，而不是麻醉品。」

川普曾多次威脅要在委內瑞拉、哥倫比亞與墨西哥本土採取打擊行動，以遏制毒品走私。在上周發布的一份全面策略文件中，川普表示，他政府的外交政策重點將放在重新確立美國在西半球的主導地位。

川普在第一任期也曾考慮過類似舉措，盟國認為，此舉能允許國土安全部動用撥給探測和銷毀大規模殺傷性武器的資金。

此分類也賦予五角大廈協助執法部門的權力，並允許情報機構部署相工具，對付販毒者。

川普今年將毒品集團列為外國恐怖組織，為採取軍事行動開啟大門。自 9 月初以來，川普政府已對加勒比海與太平洋的可疑毒品船隻進行逾 20 次打擊行動，造成 80 多人喪生。

法律專家指出，這些打擊行動可能違法。目前公開的證據鮮少、甚至付之闕如，無法證明這些船隻運載毒品，也無法證明必須擊沉船隻，而非透過攔截、查扣貨物或訊問船上人員的方式來執行。