鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 20:50

在經歷了今年的長期沉寂之後，小型股近期出現了快速反彈。華爾街許多專家認為，小型股這波漲勢是由利率下降與經濟增長這兩個利多因素共同推動的，預計將促使這個風險較高的群體，在明年實現市場領先的收益。

美國聯準會在 12 月第三度降息，加上市場預期未來可能會有更多寬鬆政策，已經推動羅素 2000 指數連續第四周跑贏標普 500 指數，追平了兩年來的最長紀錄。

‌



來自美國銀行、摩根大通、BTIG LLC 和 Polar Capital America Corp. 等機構的策略師預計，小型股近期的領先地位將延伸至 2026 年。Polar Capital America 的全球小型股團隊負責人 Dan Boston 認為，小型股之所以是個好標的，部分原因在於它們已被「長期忽視」。

從數據上看，小型股的表現尤為突出。在過去一個月，羅素 2000 指數和 S&P Small Cap 600 指數均攀升了約 4%，超過了科技「七巨頭」0.3% 的漲幅，也超越了美國更廣泛的股市基準標普 500 指數同期 0.3% 的跌幅。BTIG 常務董事兼首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 指出，由於投資人對大型科技股的高估值感到擔憂，預計獲利了結，因此小型股超越「七巨頭」，將是 2026 年值得關注的主題。

美國銀行的 Jill Carey Hall 預計，小型股在 2026 年將跑贏大型股，原因綜合了「期待已久的利潤反彈」、降息、潛在的低關稅以及投資者資金流向小型股。她預測，小型公司 2026 年的盈利增長將達到 17%，高於大型股的 14%。

摩根大通的 Eduardo Lecubarri 則「確信」，2026 年是增持中小型股而非大型股的一年，認為目前正處於「一生中所見的最佳選股時代的門口」。

不過，小型股反彈的風險之一是製造業尚未復甦。Carey Hall 指出，羅素 2000 指數對經濟波動和製造業活動較為敏感，目前的交易情況似乎表明 ISM 製造業數據好於實際情況。