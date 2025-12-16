search icon



囤銅潮席捲美國 華爾街2026年全面看多 銅價恐飆至「平流層」每噸上看1.5萬美元

鉅亨網編譯許家華

銅價今年以來大幅飆升，多次改寫歷史新高，在礦山供應受擾及市場憂心美國未來可能對精煉銅課徵關稅的背景下，需求明顯升溫。投行與商品分析師普遍認為，這波漲勢不僅尚未結束，甚至可能一路延續至 2026 年，將銅價推向前所未見的高位。

花旗集團分析師指出，能源轉型與人工智慧相關投資持續擴張，將成為銅需求成長的核心動能。電氣化、電網擴建與資料中心建設，都需要大量銅材用於配線、電力傳輸及冷卻基礎設施。在供給面受限的情況下，市場預期未來數年將出現結構性缺口。花旗表示，受礦山供應受限以及美國因套利機會而持續「囤積」銅庫存影響，全球銅市失衡情況可能進一步惡化，「美國可能吸納全球銅庫存，在多頭情境下，甚至動用已趨枯竭的美國以外庫存」。


花旗預測，銅價有望在 2026 年初升至每噸 13,000 美元，並在明年第二季進一步挑戰 15,000 美元。同樣看多後市的 Avatar Commodities 執行長 Andrew Glass 直言，隨著美國實體囤銅行為持續削弱國際市場供應，銅價可能出現「直衝平流層的新高」。

不過，部分分析人士指出，本輪漲勢並非完全來自傳統供需基本面。Glass 認為，市場目前反映的是一種「高度不尋常的扭曲」，主要驅動力來自對關稅的預期，而非實際消費需求，同時中國近月的銅需求表現也令人失望。ING 商品策略師曼蒂（Ewa Manthey）則預期，銅價將在明年第二季升至每噸 12,000 美元，但警告價格走高將擠壓能源密集型產業的利潤空間。

現貨市場方面，倫敦金屬交易所（LME）銅現貨價格上周五再創新高，觸及每噸 11,816 美元，三個月期貨收在 11,515 美元。作為全球基準的 LME 銅現貨價今年以來累計上漲約 36%，近一個月漲幅達 9%。市場人士指出，最新一波漲勢被關稅疑慮進一步「加速」，投資人擔心華府可能自 2027 年起對進口精煉銅課徵關稅，促使需求提前湧現。

StoneX 資深金屬分析師 Natalie Scott-Gray 表示，目前市場緊俏「很大一部分來自美國對精煉銅進口關稅的擔憂」，導致美國以外地區的供應持續收緊。根據 StoneX 數據，今年以來流入美國的精煉銅增加約 65 萬噸，使美國庫存規模推升至約 75 萬噸。由於美國銅價高於其他市場，交易商有強烈誘因將銅運往美國，進一步放大套利行為。

價格差異也反映在期貨市場。LME 三個月期銅約報每噸 11,515 美元，而美國 COMEX 明年 3 月交割的銅期貨則約 11,814 美元，形成明顯套利空間。這股吸力持續抽緊美國以外市場的供應，尤其是 LME 庫存。LME 常被視為「最後的市場」，在需求疲弱時吸收過剩供給，在其他地區供應吃緊時釋出庫存，其庫存變化被視為市場緊張程度的重要指標。

LME 最新數據顯示，目前銅庫存約 16.5 萬噸，其中 66,650 噸、約占四成被列為「取消倉單」，代表已被預訂提貨，實際可流通數量大幅縮水。與年初相比，LME 銅庫存水準已下降近 40%，加劇市場對供應擠壓的擔憂。

供給端的不確定性同樣支撐價格。德意志銀行在最新報告中形容 2025 年是「高度受擾的一年」，多起礦山生產問題迫使大型礦商下修產量預估。該行彙整數據顯示，近一周內，多家主要銅生產商更新指引，合計下調 2026 年銅產量約 30 萬噸。德銀預期，市場將維持明顯供給缺口，礦山供應在 2025 年第四季及 2026 年第一季最為疲弱，價格與緊張程度可能在 2026 年上半年達到高峰。

主要礦商也已釋出保守訊號。商品交易巨頭嘉能可（Glencore）因與英美資源共同持有的智利 Collahuasi 礦場採購量下降，將 2026 年銅產量預估下修至 81 萬至 87 萬噸。力拓（Rio Tinto）同樣預期，2026 年銅產量將降至 80 萬至 87 萬噸，低於今年預估的 86 萬至 87.5 萬噸。供給收縮與需求前景交織下，市場普遍認為，銅價高檔行情仍有延續空間。


美國銅礦關稅

倫敦銅(期貨3月)11655.5+1.22%

