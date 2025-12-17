美失業率攀升、年底流動性不足 銅價自歷史高點回落 唯短線震盪不改長多

鉅亨網編譯許家華 2025-12-17 10:10

由於投資者評估最新的美國就業數據，週二 (16 日) 銅價回落，同時年底流動性不足加劇了價格波動。

截至格林尼治標準時間 17:20，倫敦金屬交易所（LMX）基準三個月期銅下跌 0.3%，至每噸 11,624.50 美元。上週五，由於市場擔憂供應緊張，銅價一度觸及每噸 11,952 美元的歷史新高。

美國數據顯示，11 月失業率升至 4.6%，創四年多新高，但近期政府停擺 43 天，勞工統計局（BLS）無法正常蒐集家庭調查資料，數據誤差將高於平時，11 月家庭調查回收率僅 64%，低於正常水準， 使得這份報告對經濟和聯準會政策前景的影響存在不確定性。

Sucden Financial 分析師表示，由於流動性不足，基本金屬的價格波動越來越大，使得該產業在年底前更容易出現劇烈波動。

今年以來，銅價已上漲 33%，預計將創下 2009 年以來的最大年度漲幅。這主要得益於幾起礦山停產事件、美國銅庫存外流，以及市場預期人工智慧資料中心建設與能源轉型將推動未來銅需求大幅成長等因素支撐。