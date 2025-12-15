鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 17:10

隨著 ChatGPT 發布 3 年後，生成式人工智慧仍然是股市中的最大趨勢，帶動科技巨頭大量投資於新資料中心和相關設備。其中，2025 年的亮點是記憶體和儲存需求的大幅增長。

在強勁需求的推動下，專注於硬碟雙雄 Seagate Technology(STX-US) 和 Western Digital(WDC-US) 在 2025 年表現亮眼。截至目前為止，Seagate 的股價已攀升 257%，而 Western Digital 的漲幅甚至更快，達到 316%。

這波成長動力主要來自於 OpenAI 和 Anthropic 等公司正在建構的大型語言模型 (LLMs)，這些模型需要儲存數十億筆資料的解決方案，並將其放置在高功率圖形處理器 (GPU) 附近。由於大多數資料不需要立即存取，伺服器傾向使用「近線」儲存，而硬碟 (HDDs) 是最常見的近線儲存形式，因其相對便宜。

Seagate 和 Western Digital 占據了絕大多數的 HDD 銷售額，由於需求增長速度超過了供應，兩家公司在 2025 年的營收和獲利均見飆升，並獲得了強大的定價權。

然而，儘管需求旺盛，2026 年卻可能導致這些股票面臨崩跌危機。

整體而言，據《The Motley Fool》報導，分析師認為，HDD 製造商面臨兩大挑戰：

首先，替代技術的競爭威脅。為了維持高價格並控制財務風險，HDD 製造商正謹慎地增加產能。由於 HDD 供應增長緩慢，大型科技公司已開始尋求替代儲存資源，例如 NAND 儲存 (固態硬碟或 SSDs)。儘管 HDDs 在原始儲存成本上仍具有顯著優勢，但 SSDs 擁有體積更小、更節能、資料存取速度更快以及預期壽命更長等優點，這些優勢可以大幅抵消其較高的前期成本。

如果 NAND 晶片製造商比 HDD 雙雄更快地建立產能，資料中心可能會將其近線儲存轉向 SSDs，從而縮短目前的繁榮周期。

其次，估值偏高。HDD 市場屬於周期性，收益會隨著供需平衡的波動而劇烈起伏。由於 Seagate 和 Western Digital 的產品缺乏實質的競爭優勢來保護其定價權，它們的股價被認為被高估了，目前是基於 2025 年趨勢將持續的樂觀情緒在交易。

目前 Seagate 的預期本益比為 27，Western Digital 為 24，對於高度周期性的股票而言，這樣的估值似乎過高。