鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-16 01:00

綜合外媒周一 (15 日) 報導，Netflix(NFLX-US)共同執行長彼得斯 (Greg Peters) 與薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 向員工表示，對於收購華納兄弟探索 (Warner Bros Discovery)(WBD-US) 旗下影視與串流資產的立場並未改變，並試圖安撫內外界對大型併購可能帶來裁員、關廠與戲院發行策略轉向的疑慮。

不裁員、不關廠！Netflix為華納兄弟併購案降溫 高層親上火線說明(圖：REUTERS/TPG)

兩位共同執行長在一封發布於公司內部部落格、並同步提交監管文件的信函中指出，Netflix 與華納兄弟在業務上並不存在重疊，因此不會出現工作職位重複或影視工作室關閉的情況。他們形容，這將是一項「未來一年左右都相當複雜的流程」，但公司方向明確。

安撫員工疑慮：不裁員、不關廠、戲院發行不變

彼得斯與薩蘭多斯在信中強調，這筆交易的核心在於成長，而非削減成本。他們表示，Netflix 將強化好萊塢歷史最悠久、最具代表性的影視製作體系之一，支持就業機會，並確保電影與電視內容製作的長期健康發展。

針對市場高度關注的戲院上映策略，Netflix 高層明確表示，未來將持續讓華納兄弟的電影在戲院上映。薩蘭多斯過去曾形容觀影體驗「已過時」，引發外界擔憂 Netflix 可能推動全面串流優先模式，但兩位執行長指出，過去未將戲院列為優先選項，僅因那並非 Netflix 的核心業務。

信函寫道：「當這筆交易完成後，我們將正式進入這個領域，戲院發行將成為業務的一部分。」。Netflix 也重申，交易不會導致影視工作室關閉，試圖平息因串流平台崛起與人工智慧 (AI) 影響而已承壓的產業對就業流失的擔憂。

交易立場未變 迎戰敵意收購與監管審查

Netflix 指出，公司對該筆交易的立場始終一致，並未因派拉蒙 Skydance(PSKY-US) 提出敵意收購而動搖。Netflix 先前已獲得華納兄弟董事會支持，提出以約 720 億美元至 820 億美元規模，收購華納兄弟的電視、電影製作與串流業務；但派拉蒙隨後提出約 1,080 億美元的敵意收購方案，爭奪整體公司控制權。

Netflix 高層形容，派拉蒙的競逐「完全在預期之內」，並對最終取得監管機構核准表達信心。他們強調，該交易有利於消費者、創作者與勞工，也將促進產業創新與成長。

針對反壟斷疑慮，Netflix 引用尼爾森 (Nielsen) 美國收視數據指出，即使完成與華納兄弟的整合，Netflix 的美國電視觀看市占率也僅會從 8% 升至 9%，仍低於 YouTube 的 13%，也低於派拉蒙與華納兄弟若合併後可能達到的 14%。