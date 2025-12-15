鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 13:30

本周全球金融市場將迎來繁忙的一周，不僅有英國央行和歐洲央行的利率決策，還將發布關鍵的美國通膨數據和備受關注的非農就業報告。由於市場焦點鎖定在新一年即將到來時，主要經濟體的利率前景，多數貨幣在周一 (15 日) 亞洲盤中維持區間震盪。

全球央行決策周來臨 紐元走跌 日元受製造業景氣提振(圖:shutterstock)

紐西蘭央行總裁 Anna Breman 周一駁斥了市場對明年升息的預期。她重申了上個月貨幣政策聲明中，對官方現金利率的預測，預測暗示近期仍有小幅降息的可能性。這一消息導致紐西蘭元走弱，兌美元下跌 0.43%，報 0.5777 美元，有策略師指出，這種輕微的降息風險讓做多紐元者措手不及。

與此同時，日元在亞洲盤中走強，兌美元上漲 0.3% 至 155.39。此前一項受到密切關注的調查顯示，日本大型製造商的商業信心在截至 12 月的三個月內達到 4 年來的高點。市場普遍認為，這一結果強化了日本銀行本周稍晚將升息的預期。

不過，由於日本首相明顯不樂見升息，且行長植田和男態度謹慎，專家預計此次升息將是一次「鴿派升息」，市場的重點將是行長對於未來升息路徑的指引。

歐洲貨幣方面，英鎊和歐元周一早盤略微走軟，英鎊下跌 0.15% 至 1.3360 美元，歐元下跌 0.03% 至 1.1736 美元。市場幾乎完全消化了英國央行降息的可能性，因為英國居高不下的通膨已顯示出下滑的跡象。