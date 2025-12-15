鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 16:20

市場普遍預期英國央行將於本周四 (18 日) 降息 25 個基點，此舉將使基準利率降至 3.75%。這項自 2024 年 8 月開始的寬鬆周期已持續近一年半，然而，這次降息將迫使決策者正視該寬鬆周期是否已接近尾聲。

終點將至？市場預計英國本周降息 但寬鬆已近尾聲(圖:shutterstock)

分析師認為，3.75% 的基準利率，已來到英國「中性利率」的一個或兩個降息幅度範圍內。中性利率是指既不刺激也不抑制通膨的水準。由於逼近此一水準，進一步的降息行動變得更加困難。

Capital Economics 首席英國經濟學家 Paul Dales 指出，從現在開始，每一次降息幾乎都有了更高的門檻。

央行九人貨幣政策委員會 (MPC) 的內部意見分歧，是近期做出降息決策的阻力之一。MPC 近幾個月來鷹派和鴿派意見一直處於勢均力敵的局面。爭論的焦點在於，究竟該更重視英國頑固的高通膨 (截至 10 月仍達 3.6%)，還是持續走弱的就業市場。

在此僵局中，英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 成為關鍵的搖擺票。儘管貝利曾表示自己不確定是否有足夠信心精確定位中性利率，但他去年 11 月曾表示，贊同美國經濟學家泰勒 (John Taylor) 提出的政策路徑，暗示利率將降至 3.3%，並最終穩定在 3.5%。