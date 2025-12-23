鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 14:00

在美元走軟的背景下，日元在周二 (23 日) 亞盤表現強勢，領漲 G10 貨幣。此前，日本財務大臣片山皋月表示，如果日元走勢與基本面不符，日本政府擁有「自由決定權」對匯率採取大膽行動。此番言論是當局最近一次口頭干預，也是東京準備干預的迄今最強烈信號。

日元兌美元升破156 領漲G10貨幣 日本當局發出迄今最強烈干預警告(圖:shutterstock)

美元兌日元匯率午盤一舉突破 156，至 155.92，日元漲逾 0.7%，擺脫了上周日本央行利率決議後觸及的近 1 個月低點。日元兌歐元、澳元和英鎊等其他主要貨幣，也有 0.5% 的漲幅。

澳盛銀行（ANZ）外匯與大宗商品銷售主管 Hiroyuki Machida 表示，市場對日本可能干預的行動保持謹慎，導致日元在遭到大量拋售後出現了明顯反彈。儘管難以確定實際干預的具體價位，但過去的經驗顯示，一旦日元跌破 158，市場的緊張情緒就會急劇上升，干預的預期隨時可能出現。日本當局曾在 2022 年和 2024 年干預市場以支持日元。

StoneX 資深市場分析師 Matt Simpson 指出，如果日本當局有任何干預意圖，聖誕節到新年期間流動性較低的時段是最佳時機。

不過，匯率的走勢也反映了美元的整體走軟。美元兌主要貨幣連續第二天下跌。美元指數周二下滑 0.2%，延續跌勢。美元弱勢的背景是美國聯準會本月稍早降息，並預計 2026 年還會再次降息。策略師們認為，美元已經觸頂，目前正處於多年的下降趨勢中。