2025-12-15

《路透社》周一 (15 日) 整理過去一周全球重要財經大事重點：

12月15日路透財經早報：全球央行政策現分歧 中國經濟復甦仍承壓（圖：Shutterstock）

1. 聯準會位官員反對降息 警示通膨壓力持續

聯準會 (Fed) 最新公布的會議紀錄顯示，政策制定者對利率路徑有明顯分歧。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比與堪薩斯城聯準銀行總裁施密德明確反對降息，強調必須等待更多通膨數據支撐，Fed 理事米蘭則主張激進降息 2 碼。此番爭論反映出 Fed 在通膨黏性和經濟放緩之間的艱難平衡。

儘管市場預期 2026 年可能開啟降息週期，但官員表態加劇了政策不確定性，美股科技類股應聲下跌，標普 500 指數上周周線收黑 0.63%。

2. 川普稱傾向於選擇沃許許或哈塞特領導聯準會

美國總統川普日前公開表示，傾向任命 Fed 理事沃許或國家經濟委員會主任哈塞特接替鮑爾。新主席應「就利率設定與白宮磋商」，此番言論再度引發對央行獨立性的擔憂。

分析師指出，若政治壓力干預貨幣政策，恐削弱 Fed 公信力並加劇市場波動。

3. 中國經濟數據喜憂參半 政策加碼穩內需

中國 11 月經濟數據呈分化態勢，工業增加價值年增率回升至 5%，但消費與投資仍顯疲軟，社會消費品零售總額年增率降至 2.8%，固定資產投資降幅擴大至 2.3%，顯示內需復甦基礎不牢。

與此同時，金融數據也凸顯結構性問題，中國民眾貸款連兩月負成長，M1 增速驟降至 4.9%，反映中國房市持續拖累經濟活力。

為因應壓力，中國多部門密集出手維穩。商務部與央行聯合發文，要求「加強商務金融協同提振消費」。中國財政部明確指出，2026 年將發行超長期特別國債，並運用「雙貼息」政策刺激信貸，發改委則提出「遏制內捲式競爭」，推動 AI 等新動能發展。

中國央行總裁潘功勝進一步釋放信號，強調將「靈活運用降準降息」，周一罕見開展 6000 億元逆回購操作，護航流動性寬鬆。

4. 國際地緣風險升溫 資產波動加劇

歐盟正式通過凍結俄羅斯資產決議，為烏克蘭賠款貸款鋪路，俄國斥其「非法」並誓言反制。

亞太市場方面，韓元兌美元匯率跌至 1479 的八個月新低，迫使韓國政府緊急召開跨部門會議，國民年金或啟動外匯干預穩匯率。

大宗商品市場亦現劇烈震盪。銅價在創歷史新高後單日暴跌 2.8%，金價觸及七週高點，原油則因供應過剩擔憂週跌 4%。分析指出，全球「再通膨」預期與需求弱現實之間的博弈正放大資產價格波動。