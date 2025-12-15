鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-15 14:35

《華爾街日報》周 (14) 日報導，商業航太巨頭 SpaceX 已正式啟動 IPO 投資銀行遴選程序，並打算本周面試多家投行，邁出上市關鍵一步。若成功推進，這可望成為近年全球最大規模的 IPO 之一。

SpaceX投行「選秀」在即！估值飆升至8000億美元 SpaceX劍指全球最大科技上市案（圖：Shutterstock）

SpaceX 財務長 Bret Johnsen 上周五 (12 日) 致員工的內部信中首次公開提及上市籌備，明確表示公司正為「明年可能的公開募股」做準備。他坦言道：「若執行得當且市場環境配合，IPO 有望募集巨額資金。」

不過，Johnsen 強調，具體時間表尚未敲定，上市仍面臨「高度不確定性」。

伴隨 IPO 籌備進程的推進，SpaceX 在二級市場估值爆發性成長。《華爾街日報》本月稍早也披露 SpaceX 近期透過二級股票發售，估值已從今夏約 4000 億美元翻倍至 8000 億美元。《彭博資訊》進一步透露，SpaceX 內部要約收購價定為每股 421 美元，印證其估值躍升。

估值變動不僅吸引公開市場高度關注，也直接影響早期投資者的財務表現，例如自 2015 年起持股的谷歌母公司 Alphabet，預計將在財報中錄得顯著帳面收益。

身為 NASA 核心承包商及星鏈 (Starlink) 衛星網路營運商，SpaceX 憑藉著成熟的火箭回收技術和近地軌道衛星網絡，已成為全球商業航太領導者，該公司業務涵蓋衛星發射、載人航太及全球寬頻服務，持續成長的用戶規模與合約訂單成為估值攀升的核心支撐。