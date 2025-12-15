search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

SpaceX投行「選秀」在即！估值飆升至8000億美元 SpaceX劍指全球最大科技上市案

鉅亨網編譯陳韋廷

《華爾街日報》周 (14) 日報導，商業航太巨頭 SpaceX 已正式啟動 IPO 投資銀行遴選程序，並打算本周面試多家投行，邁出上市關鍵一步。若成功推進，這可望成為近年全球最大規模的 IPO 之一。

cover image of news article
SpaceX投行「選秀」在即！估值飆升至8000億美元 SpaceX劍指全球最大科技上市案（圖：Shutterstock）

SpaceX 財務長 Bret Johnsen 上周五 (12 日) 致員工的內部信中首次公開提及上市籌備，明確表示公司正為「明年可能的公開募股」做準備。他坦言道：「若執行得當且市場環境配合，IPO 有望募集巨額資金。」


不過，Johnsen 強調，具體時間表尚未敲定，上市仍面臨「高度不確定性」。

伴隨 IPO 籌備進程的推進，SpaceX 在二級市場估值爆發性成長。《華爾街日報》本月稍早也披露 SpaceX 近期透過二級股票發售，估值已從今夏約 4000 億美元翻倍至 8000 億美元。《彭博資訊》進一步透露，SpaceX 內部要約收購價定為每股 421 美元，印證其估值躍升。

估值變動不僅吸引公開市場高度關注，也直接影響早期投資者的財務表現，例如自 2015 年起持股的谷歌母公司 Alphabet，預計將在財報中錄得顯著帳面收益。

身為 NASA 核心承包商及星鏈 (Starlink) 衛星網路營運商，SpaceX 憑藉著成熟的火箭回收技術和近地軌道衛星網絡，已成為全球商業航太領導者，該公司業務涵蓋衛星發射、載人航太及全球寬頻服務，持續成長的用戶規模與合約訂單成為估值攀升的核心支撐。

值得注意的是，此次 IPO 籌備恰逢美國新股市場復甦窗口期，銀行界普遍看好 2026 年市場環境，若能成功上市，SpaceX 將為市場注入強心劑，但 Johnsen 也向員工警示風險，強調上市過程將同時受制於執行能力與宏觀經濟波動。目前，市場正密切關注其後續財報及資本動作，以捕捉潛在轉折訊號。


文章標籤

IPOSpaceX星鏈估值馬斯克二級市場美股上市

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty