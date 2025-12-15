鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 14:20

商業航太巨頭 SpaceX 正在積極準備可能在明年進行的公開募股 (IPO)，並已啟動遴選投資銀行的程序，這象徵著公司朝向資本市場邁出實質性的一步。做為 SpaceX 的早期投資者和主要外部股東之一，Google 的母公司 Alphabet(GOOGL-US) 預計將從這輪估值飆升中，再次錄得可觀的帳面收益 (即未實現收益)。

儘管上市仍存在「高度不確定性」，但 SpaceX 的估值在二級市場交易中已急劇攀升。根據報導，SpaceX 近期通過內部股票發售將公司估值推高至約 8000 億美元。這一估值較今年夏季的 4000 億美元直接翻了一倍。

Alphabet 自 2015 年便開始持有 SpaceX 股份。當年，Google 看好星鏈 (Starlink) 業務的潛力，與富達投資 (Fidelity Investments) 共同參與了約 10 億美元的融資，其中 Google 投入了約 9 億美元，共同獲得了約 7% 至 10% 的股權。當時 SpaceX 的估值僅約 120 億美元。

即使對於 Alphabet 這種體量的科技巨頭而言，SpaceX 估值的變化也對其財務產生了實質性影響。此類收益在公司財報中通常被列為「非有價權益證券的未實現收益」。

市場密切關注 Alphabet 下一份財報中可能出現的新一輪會計收益增長。這並非首例；在今年稍早，Alphabet 已披露一筆高達 80 億美元的「非市場化股權證券」收益，市場普遍認為這筆收入源自 SpaceX 在前一年底約 3500 億美元估值時，進行的股票出售。

這筆 80 億美元的收益曾占 Alphabet 2025 年第一季淨利潤的 25%。隨著最新一輪估值大幅躍升至 8000 億美元，Alphabet 的帳面價值預計將再次得到提振。