全球影音霸主開放穩定幣收款！YouTube+PayPal聯手 加密貨幣支付正在全球普及？

2025-12-15

全球最大影音平台 YouTube 於 2025 年底宣布一項重大支付政策更新，允許美國地區內容創作者選擇以 PayPal 發行的美元穩定幣 PYUSD 收取收益，此舉被業界解讀為科技巨頭從觀望轉向實際擁抱加密貨幣支付的里程碑事件，可能預示著穩定幣支付邁向主流應用的關鍵轉折點。

全球影音霸主入局！YouTube+PayPal聯手，加密貨幣支付正在全球普及？（圖：Shutterstock）

此次合作最引人注目的特點在其謹慎的架構設計。PayPal 加密業務負責人 May Zabaneh 透露，YouTube 採用的是「乾淨分層」模式，平台僅向長期合作夥伴 PayPal 發出傳統美元支付指令，而 PayPal 在後端負責將美元轉換為等值 PYUSD 穩定幣，再分發至創作者的數字錢包。這種設計讓 YouTube 完全無需直接接觸或持有加密貨幣資產，將結算、託管與合規風險全數外包給專業金融科技公司。

上述模式為其他觀望中的大型企業提供可複製的低風險路徑，既能享受穩定幣的效率優勢，又避免資產負債表直接暴露於加密資產波動性中。

YouTube 此時推出此功能與美國監管環境明確化密切相關。今年初，美國總統川普總統簽署的《GENIUS 法案》為美元穩定幣建立聯邦層級監管框架，正式承認其合法支付工具地位，消除法律灰色地帶。

Clearpool 執行長 Jakob Kronbichler 分析指出，大型科技公司只有在支付軌道「操作上成熟且低摩擦」時才會跟進，而監管明確化正是成熟度關鍵指標。政策綠燈亮起後，從矽谷到華爾街對穩定幣的態度發生顯著轉變。

YouTube 跟 PayPal 的合作反映出下一代全球資金流動入口的激烈競爭。PayPal 自 2020 年開放加密貨幣買賣、2023 年推出 PYUSD 後，已逐步構建封閉金融生態，目前 PYUSD 市值逼近 40 億美元。

今年初，PayPal 競爭對手 Stripe 以 11 億美元收購穩定幣新創 Bridge，Jack Dorsey 旗下 Cash App 轉向穩定幣支付，日本 Sony 銀行也宣布發行美元穩定幣。

擁有龐大現金流的「創作者經濟」成為支付巨頭短兵相接的首個戰場，競爭焦點轉向結算速度、跨國成本與生態廣度。

國際貨幣基金 (IMF) 近期發布 56 頁報告明確指出，「穩定幣將會持續存在」，承認其能實現更快速、低成本的跨境支付，並推動普惠金融，但報告中提出穩定幣可能因儲備資產價值下跌或用戶信心喪失而脫鉤崩盤、在貨幣不穩定國家可能取代本國貨幣，削弱央行政策控制力以及各國監管標準不一可能引發監管套利等三大風險。IMF 也強烈呼籲加強全球合作建立統一標準，確保技術成為「向善力量」。

目前 YouTube 的 PYUSD 收款功能僅限美國地區，全球推廣仍面臨各國監管差異挑戰。這項突破性合作展示大型企業擁抱新技術的可行路徑，但穩定幣支付的全面普及，仍需要跨越監管協調、技術整合與風險管控等多重門檻。