美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 周日 (14 日) 公開表態，若被提名為下一任聯準會 (Fed) 主席，將在尊重央行獨立性的前提下，參考總統川普的政策建議。這項言論回應了川普先前關於應直接參與利率決策的聲明，引發市場對 Fed 未來政策方向的關注。

哈塞特在接受 CBS《面對全國》節目採訪時強調，Fed 核心職責是維持決策獨立性，利率調整需透過聯邦公開市場委員會 (FOMC) 集體協商決定。

他指出，總統對經濟政策的看法雖具參考價值，但最終決策權屬於專業團隊。

針對川普的「應有權建議利率」說法，哈塞特明確表示：「總統的意見僅在具備數據和邏輯支撐時才可能被採納，且不會凌駕於 FOMC 投票結果之上。」

近期，川普持續施壓現任聯準會主席鮑爾降息，並公開表示傾向於任命哈塞特或前聯準會理事 Kevin Warsh 為新主席。

鮑爾的任期將於明年 5 月屆滿，市場普遍預期白宮將提前啟動人事佈局。哈塞特雖被視為熱門人選，但能否平衡政治壓力與央行專業仍存疑問。