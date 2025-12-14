鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-14 10:10

投資人對人工智慧 (AI) 交易從熱情追捧轉為審慎評估之際，Tuttle Capital 執行長兼投資長 Matthew Tuttle 指出，AI 擴張的最大瓶頸不是晶片、而是能源，考量到太空富豪馬斯克和貝佐斯相繼布局太空運算基礎建設，他列出一些可能從中受益的個股。

華爾街日報 (WSJ) 本周報導，馬斯克和貝佐斯都打算建立軌道 AI 資料中心，以滿足地球的 AI 需求。馬斯克的 SpaceX 打算使用升級的星鏈 (Statlink) 衛星，處理 AI 運算的任務，貝佐斯的藍色起源 (Blue Origin) 可能會利用 New Glenn 火箭，在軌道上建立 AI 基礎設施，以滿足 AI 運算需求，並充分利用太陽能。

‌



Tuttle 在其部落格中指出，資料中心和 AI 預料將在這個十年帶來巨大的電力需求，這正是「電網技術」成為熱門市場主題的原因。

他認為，在太空建立資料中心，能更妥善利用太陽能，「這就是『軌道運算』值得認真思考的原因——AI 每 Kw 收益異常高，而太空的太陽能幾乎全天候供電，不受地面限制。」

Tuttle 坦言，擴展軌道運算並將資料回傳地球是大難題，但他認為「投資優勢在於觀察資本先流向何處——邊緣推理 (edge inference) + 太空基礎設施），又有哪些仍是長期科幻選項——GW 級太空傳輸電力）」。

他分三階段提出可投資的藍圖：

第一階段 (目前正在發生)：包括現有地球觀測、海事追蹤、彈道飛彈警報、氣象與通訊技術。

若在軌道上進行推理 (包括分類、壓縮、決策)，只需回傳答案而不必回傳大量數據，可以降低頻寬、加快響應、減少地面站成本。

第二階段：專門為 AI 設計的衛星，可作為運算附加模組出租算力，這部分面臨的挑戰包括輻射耐受度、發射頻率與網路連接。這種衛星適用於延遲敏感、主權或韌性排序在成本之上的工作負載。

第三階段，也就是長期目標：將太空太陽能發回地球。這個階段的工程難度最高，涉及超大規模輕量化結構、轉換損耗、傳輸安全 / 規範，以及與地面電網的整合。

他說：「無論是哪種軌道運算 / 太空供電方案擴張，這些企業都將受益，因為它們提供飛行平台、有效酬載整合 (payload integration)、通訊與太空級零組件。」

若軌道推理成真，就需要耐得住輻射運算，不能僅靠地面 GPU。

Tuttle 建議關注 Microchip Technology (MCHP-US)，作為進入太空級耐輻射矽與控制電子的直接方式。